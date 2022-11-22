Об этом рассказала в понедельник в Вашингтоне посол по особым поручениям США по делам глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак, передает Укринформ.

"В международном праве существуют доктрины, позволяющие применять судебное преследование ко всей цепи командования", - отметила представитель США в ответ на просьбу дать определение, виноват ли непосредственно президент Путин в военных преступлениях в Украине.

Она пояснила, что такие доктрины предусматривают, в частности, ответственность руководителей за действия подчиненных. По ее словам, это может быть применено, "если руководитель знал или должен был знать, что их подчиненные совершают злоупотребления, однако он не отреагировал, чтобы предотвратить это заранее или должным образом расследовать и привлечь виновных".

Шаак подчеркнула, что подобная доктрина может применяться как национальными судами, так и в международной правовой системе.

"Поэтому прокуроры будут следить, куда приведут доказательства", - отметила представитель США.

В то же время, по ее словам, такие системные злоупотребления с российской стороны, как, например, создание масштабной сети фильтрации, указывают на то, что эти преступления не могут быть совершены без ответственности представителей всей цепи российских властей.

Также Бет Ван Шаак отметила, что у правоохранителей есть доказательства, что Россия совершала системные военные преступления на всех оккупированных землях Украины, - США

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