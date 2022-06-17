English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Масштабы разрушений и человеческие жертвы: верховный комиссар ООН по правам человека представила доклад по ситуации в Мариуполе

Масштабы разрушений и человеческие жертвы: верховный комиссар ООН по правам человека представила доклад по ситуации в Мариуполе

17 июня, 2022 пятница
08:55
война с Россией

В Женеве был представлен доклад о нарушении Россией прав человека и международного гуманитарного права в Мариуполе

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на постоянное представительство Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Доклад был представлен Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет.

"Верховный комиссар подробно очертил широкий спектр нарушений прав человека и международного гуманитарного права в Мариуполе в результате агрессии российских войск, а также масштаба разрушений, человеческих жертв и страданий", - говорится в сообщении.

Бачелет также отметила, что мариупольцы продолжают страдать от недостатка возможностей для обеспечения базовых человеческих потребностей.

Кроме того, Комиссар ООН подняла вопрос о судьбе защитников Азовстали, ныне находящихся в российском плену. Отмечается, что есть информация о применении к украинским воинам пыток вопреки международному гуманитарному праву. Однако из-за отсутствия доступа к местам содержания пленных ООН не может проверить эту информацию в полной мере.

Также Бачелет безоговорочно положила вину за ситуацию в Мариуполе в РФ. Речь идет, в частности, о бомбардировке роддома и драмтеатра. Комиссар ООН призвала Россию немедленно вывести свои войска из украинских территорий.

По итогам доклада состоялся интерактивный диалог, в котором приняли участие делегации почти 60 стран, а также неправительственные организации. Собравшиеся осудили агрессию России и призвали ее прекратить преступные действия. Кроме того, участники диалога выразили обеспокоенность последствиями боевых действий мирного населения Мариуполя и населенных пунктов других областей. Были озвучены призывы освободить захваченных украинских военнослужащих.

  • Глава Агентства ООН по делам беженцев заявил, что кризис с продовольственной безопасностью, из-за войны в Украине, заставит больше людей покинуть свои дома в более бедных странах, а это приведет к еще большему уровню глобального перемещения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Мир
ООН
Мариуполь
Читайте также:
путін
15 июня, 2022 среда
В МИД Польши предупредили о новом расчете Путина в войне с Украиной
Пєсков
16 июня, 2022 четверг
В Кремле надеются, что визит четырех лидеров в Киев заставит Зеленского "взглянуть реально на положение дел"
Північна Корея вірус
16 июня, 2022 четверг
Северная Корея сообщает о новой вспышке инфекционного заболевания
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.49
    Покупка 34.49
    Продажа 35.31
  • EUR
    Покупка 35.91
    Продажа 37.18
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
17 июня
09:59
Россияне утром обстреляли Сумщину из минометов: около 30 "приходов"
09:54
Полномасштабное вторжение РФ в Украину: количество погибших детей выросло до 322
09:36
Смотрит новости, которым доверяет: Зеленский записал видеообращение, где фоном играла музыка к заставке канала "Эспрессо", - Княжицкий
09:36
"Мы не вторгались в Украину" от Лаврова и ситуация с продовольственной безопасностью - "ошибка" Запада: новая подборка манипуляций и фейков кремля
08:57
В Луганской области за сутки россияне убили 6 гражданских, еще 7 ранили
08:47
На Днепропетровщине оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину
08:31
Обновлено
николаев
Россияне ударили ракетами по Николаеву: поврежден объект инфраструктуры, есть жертвы
08:27
Олаф Шольц
Кремль будет под санкциями, пока не достигнет справедливого соглашения с Киевом, - Шольц
08:19
В Харькове россияне обстреляли пищевое предприятие: открыто уголовное производство
08:00
Галина Вдовиченко: У людей, которым удалось выбраться из оккупированного Мариуполя, первым вопросом было - "Киев наш?"
07:52
ВСУ отбили штурм оккупантов в районе Золотого и Богородичного, - Генштаб ВСУ
07:15
Поврежденные украинские памятники культуры будут восстанавливать с помощью 3D-сканеров
06:51
Австралийский премьер может посетить Украину после саммита НАТО
06:33
В литовских школах ввели 5 уроков украинского языка в неделю
06:07
россия хакер
В США заявили о ликвидации российского ботнета
05:50
Усик – Джошуа: определилась дата боя-реванша
05:30
Китай
Китай выбирает поддерживать РФ и повторяет ее пропаганду, - Госдеп США
04:59
В Херсонской области оккупанты могут устроить атаки под чужим флагом, - ISW
04:19
ЧМ-2026: стало известно, в каких городах пройдет чемпионат мира по футболу
03:35
Россия создала на оккупированных территориях не менее 20 фильтрационных лагерей и тюрем
02:54
В Бахмуте умер мирный человек, которого оккупанты ранили в Луганской области
02:27
сборная Армении
Армения ошеломила футбольными планами к 2050 году
01:52
ОТУ "Восток" уничтожили российский склад с топливом и убили 26 оккупантов
01:38
"Выше Лаврова": Грозев предположил, кто мог предупредить США об атаке РФ на Украину
01:21
Макрон и Путин
Макрон заявил, что готов приехать в Москву к Путину, но для этого нужно выполнить условия
01:02
"Барселона" нашла альтернативу Зинченку
00:56
Макрон в Twitter перешел на украинский
00:45
Денис Пушилин
В "ДНР" собираются к 2023 году "возродить настоящий "Шахтер"
00:41
Эмбер Херд призналась, что любит Джонни Деппа даже после решения суда в его пользу
00:31
Российские спортсмены пожелали смерти украинской легкоатлетке Рыжиковой
00:27
Столтенберг
Генсек НАТО рассказал о трех столбах обороны восточного фланга Альянса
00:16
Десантники ВСУ сожгли Стугной две вражеские БМП
00:09
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 16 июня
00:07
На фото братская могила в Луганской области
В Луганской области нашли открытую братскую могилу казненных мирных жителей
00:02
В Киеве некоторые системы ПВО работают с искусственным интеллектом – советник главы МВД
2022, четверг
16 июня
23:50
ЕСПЧ обязал Россию предотвратить казнь марокканского бойца, воевавшего за Украину
23:35
Дети, рожденные в оккупированном Херсоне, автоматически получат российское гражданство, - оккупационные власти
23:33
Россия не белая и не пушистая, Россия такова, какая она есть. Лавров отрицает вторжение в Украину
23:04
Россия вывозит краденое в Украину зерно в Сирию, - Maxar
23:01
Газпром
Россия специально завысила цену на газ, чтобы манипулировать по Европе, - Зеленский
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV