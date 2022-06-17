Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на постоянное представительство Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Доклад был представлен Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет.



"Верховный комиссар подробно очертил широкий спектр нарушений прав человека и международного гуманитарного права в Мариуполе в результате агрессии российских войск, а также масштаба разрушений, человеческих жертв и страданий", - говорится в сообщении.



Бачелет также отметила, что мариупольцы продолжают страдать от недостатка возможностей для обеспечения базовых человеческих потребностей.



Кроме того, Комиссар ООН подняла вопрос о судьбе защитников Азовстали, ныне находящихся в российском плену. Отмечается, что есть информация о применении к украинским воинам пыток вопреки международному гуманитарному праву. Однако из-за отсутствия доступа к местам содержания пленных ООН не может проверить эту информацию в полной мере.



Также Бачелет безоговорочно положила вину за ситуацию в Мариуполе в РФ. Речь идет, в частности, о бомбардировке роддома и драмтеатра. Комиссар ООН призвала Россию немедленно вывести свои войска из украинских территорий.



По итогам доклада состоялся интерактивный диалог, в котором приняли участие делегации почти 60 стран, а также неправительственные организации. Собравшиеся осудили агрессию России и призвали ее прекратить преступные действия. Кроме того, участники диалога выразили обеспокоенность последствиями боевых действий мирного населения Мариуполя и населенных пунктов других областей. Были озвучены призывы освободить захваченных украинских военнослужащих.

Глава Агентства ООН по делам беженцев заявил, что кризис с продовольственной безопасностью, из-за войны в Украине, заставит больше людей покинуть свои дома в более бедных странах, а это приведет к еще большему уровню глобального перемещения.

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