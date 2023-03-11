Масштабы разрушений Бахмута: в сети обнародовали спутниковые снимки
Американская компания Maxar Technologies показала, как выглядит сейчас Бахмут – одна из самых горячих точек на фронте
Снимки компания обнародовала в твиттере.
Опубликовано четыре фото, на которых можно увидеть масштабы серьезных разрушений, нанесенных городу.
Обзор города
Горящие здания
Поврежденный железнодорожный мост
Разрушенные здания
По информации компании, фотографии сделаны 6 марта 2023 года.
- Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Российские войска безуспешно пытаются захватить город, однако Силы обороны удерживают его. В последние дни российские оккупационные войска пытаются либо сжать кольцо для окружения Бахмута, либо прорваться в самом городе, - рассказал в эфире Эспрессо представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
- Все новости о ситуации в Бахмуте читайте на Эспрессо по этой ссылке
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