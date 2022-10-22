Об этом сообщает Укрэнерго.

"22 октября рашисты совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября", - заявили в Укрэнерго.

Отмечается, что многие регионы остались без света. Ремонтные бригады Укрэнерго приступят к восстановлению как только спасатели ГСЧС ликвидируют последствия ракетных попаданий.

"В настоящее время вынужденно применены ограничения энергоснабжения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях", - проинформировали в Укрэнерго.

22 октября в Укрэнерго сообщили, что в субботу будут производиться отключение электроэнергии в столице, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

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