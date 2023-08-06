Об этом сообщает France24.

Огонь охватил около 435 гектаров земли, под угрозой оказались около 2500 гектаров. Для гашения пламени пожарные из северо-восточного региона Испании Каталония объединились с французскими коллегами. Местные жители были эвакуированы из нескольких деревень через несколько часов после объявления пожара.

Сильный ветер помог огню распространиться в течение ночи и не позволил спецсамолетам с водой взлететь для помощи в тушении пожара. Борьба с огнем также усугубляется горной местностью.

Каталонские лесничие сообщили, что в настоящее время проводится расследование причины пожара. В заявлении на сайте регионального правительства Каталонии добавили, что пожар "остается активным" и что их приоритетом было предотвратить его охват соседнего туристического курорта Льянка на юге.

Представители гражданской защиты Каталонии сообщили, что около 4000 человек остались без электричества, а железнодорожное движение между Портбоу и Фигерасом было приостановлено. Главный путь к французской границе также был закрыт.

Кроме эвакуации около 135 местных жителей еще несколько сотен были вынуждены провести ночь в своих селах или в кемпингах, которые в это время года обычно принимают тысячи туристов.