Масштабный лесной пожар на границе Испании и Франции: эвакуировано более 130 человек
В городе Портбоу, расположенном на границе Франции с Испанией на побережье Средиземного моря, разразился масштабный лесной пожар. Спасатели эвакуировали более 130 человек
Об этом сообщает France24.
Огонь охватил около 435 гектаров земли, под угрозой оказались около 2500 гектаров. Для гашения пламени пожарные из северо-восточного региона Испании Каталония объединились с французскими коллегами. Местные жители были эвакуированы из нескольких деревень через несколько часов после объявления пожара.
Сильный ветер помог огню распространиться в течение ночи и не позволил спецсамолетам с водой взлететь для помощи в тушении пожара. Борьба с огнем также усугубляется горной местностью.
Каталонские лесничие сообщили, что в настоящее время проводится расследование причины пожара. В заявлении на сайте регионального правительства Каталонии добавили, что пожар "остается активным" и что их приоритетом было предотвратить его охват соседнего туристического курорта Льянка на юге.
Представители гражданской защиты Каталонии сообщили, что около 4000 человек остались без электричества, а железнодорожное движение между Портбоу и Фигерасом было приостановлено. Главный путь к французской границе также был закрыт.
Кроме эвакуации около 135 местных жителей еще несколько сотен были вынуждены провести ночь в своих селах или в кемпингах, которые в это время года обычно принимают тысячи туристов.
- 19 мая спасатели эвакуировали около 600 жителей деревень на западе Испании. Лесной пожар, вероятно, вызванный поджогом, опустошил до 8000 гектаров вблизи границы с Португалией.
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