Масштабный эксперимент в Британии подтвердил эффективность четырехдневной рабочей недели
Крупнейший в мире эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели, который происходил в Британии, был эффективным, и большинство участвовавших в нем компаний решили не возвращаться к предыдущему графику работы
Об этом говорится в публикации издания Reuters.
В эксперименте, который длился с июня по декабрь 2022 года, приняли участие 2900 работников 61 компании по всей Британии. Они работали в среднем 34 часа в течение четырех дней, получая при этом ту же зарплату.
По итогам эксперимента 56 компаний, или 92%, решили продолжить такую практику, причем 18 – на постоянной основе.
Также добавляется, что большинство участников эксперимента сошлись в том, что после перехода на четырехдневную рабочую неделю производительность работников не изменилась, они смогли лучше совмещать работу и личную жизнь и реже увольняться.
Издание сообщает, что для некоторых работников дополнительный выходной оказался важнее зарплаты: 15% сказали, что никакие деньги не заставят их вернуться к пятидневной неделе.
По данным британской исследовательской организации Autonomy, которая проводила эксперимент вместе с группой ученых и при поддержке новозеландской группы 4 Day Week Global, исследование неполной рабочей недели в Британии является крупнейшим в мире.
Несмотря на это, прошлогоднее исследование выявило, что британские работодатели в большинстве своем не планируют перейти на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие три года, а две третьи – не ожидают подобных изменений в ближайшие десять лет.
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