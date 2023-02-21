Масштабный эксперимент в Британии подтвердил эффективность четырехдневной рабочей недели

Об этом говорится в публикации издания Reuters.

В эксперименте, который длился с июня по декабрь 2022 года, приняли участие 2900 работников 61 компании по всей Британии. Они работали в среднем 34 часа в течение четырех дней, получая при этом ту же зарплату.

По итогам эксперимента 56 компаний, или 92%, решили продолжить такую практику, причем 18 – на постоянной основе.

Также добавляется, что большинство участников эксперимента сошлись в том, что после перехода на четырехдневную рабочую неделю производительность работников не изменилась, они смогли лучше совмещать работу и личную жизнь и реже увольняться.

Издание сообщает, что для некоторых работников дополнительный выходной оказался важнее зарплаты: 15% сказали, что никакие деньги не заставят их вернуться к пятидневной неделе.

По данным британской исследовательской организации Autonomy, которая проводила эксперимент вместе с группой ученых и при поддержке новозеландской группы 4 Day Week Global, исследование неполной рабочей недели в Британии является крупнейшим в мире.

Несмотря на это, прошлогоднее исследование выявило, что британские работодатели в большинстве своем не планируют перейти на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие три года, а две третьи – не ожидают подобных изменений в ближайшие десять лет.