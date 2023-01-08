Масштабных событий не будет, - глава Северодонецкой РВА о возможном подрыве дамбы водохранилища в Сватово
В случае подрыва российскими оккупантами дамбы Сватовского водохранилища – юго-восточная часть города и окрестности будут затоплены, но масштабных событий не будет
Об этом в эфире Эспрессо сказал глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.
"Мы все знаем террористические методы борьбы российских оккупационных войск, поэтому нельзя исключать и такие меры с их стороны. Судя по анализу местных экспертов по экологии и водным ресурсам, большой угрозы в этом нет", - отметил он.
Власенко добавил, что объем воды в Сватовском водохранилище не превышает предел - там так настроены шлюзы.
"Если это произойдет, то пострадают улицы возле дамбы и вся вода пойдет в русло рядом реки. Масштабных, трагических событий не будет. Я думаю, что никоим образом это не повлияет на ход боевых действий. Северо-восточная часть Сватового и окрестности будут подтоплены. Это существенно не повлияет на продвижение наших ребят", - подытожил глава РВА.
- 7 января Центр национального сопротивления сообщил, что в Сватов прибыло инженерно-саперное подразделение РФ, он изучает возможность подрыва дамбы Сватовского водохранилища.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.04
Покупка 40.04Продажа 40.75
-
EUR
Покупка 41.4Продажа 42.56
- Актуальное
- Важное