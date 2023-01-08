Об этом в эфире Эспрессо сказал глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.

"Мы все знаем террористические методы борьбы российских оккупационных войск, поэтому нельзя исключать и такие меры с их стороны. Судя по анализу местных экспертов по экологии и водным ресурсам, большой угрозы в этом нет", - отметил он.

Власенко добавил, что объем воды в Сватовском водохранилище не превышает предел - там так настроены шлюзы.

"Если это произойдет, то пострадают улицы возле дамбы и вся вода пойдет в русло рядом реки. Масштабных, трагических событий не будет. Я думаю, что никоим образом это не повлияет на ход боевых действий. Северо-восточная часть Сватового и окрестности будут подтоплены. Это существенно не повлияет на продвижение наших ребят", - подытожил глава РВА.

7 января Центр национального сопротивления сообщил, что в Сватов прибыло инженерно-саперное подразделение РФ, он изучает возможность подрыва дамбы Сватовского водохранилища.