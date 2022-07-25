Об этом сообщили на сайте Европейской солидарности .

Сообщается, что с начала полномасштабного вторжения Петр Порошенко вместе с волонтерами сосредотачивал деятельность на том, что крайне необходимо для армии. Они начинали с формы и бронежилетов, а теперь снабжают бронетехнику и дроны.

"5 месяцев назад армии нужна была форма, которой не было на складах. Броники, которых не было на складах, кевларовые шлемы, разгрузки, генераторы, обустройство – все, начиная от еды и заканчивая амуницией. Сейчас уже значительная часть проблемы решена", – рассказал он.

Порошенко подчеркнул, что для перехода в контрнаступление сейчас армия нуждается в большом количестве техники:

"Бывшими в употреблении пикапами ситуацию не разрешишь. Поэтому мы решили поставить сначала 50, сейчас доводим до 100 количество новых пикапов Mitsubishi, JAC, поставили их для противотанковых подразделений десантно-штурмовых войск", – отмечает он.

Также известно, что Фонд Порошенко также покупает грузовики для ВСУ.

"Сегодня я дал поручение заключить контракт на снабжение – у нас уже был контракт на 48 машин с кранами, манипуляторами. Сейчас мы дополнительно покупаем еще 200 автомобилей", – сообщил Порошенко.

Порошенко поблагодарил волонтеров, которые организуют и помогают с логистикой – найти, проверить, оформить документы, перегнать автомобили.

"Очень спасибо тем, кто стоит в очереди на границе и видят, что техника военная, – нас пропускают без очереди. Спасибо сотрудникам Минобороны и Генерального штаба, которые быстро нам выдают конечных пользователей. Спасибо – на среднем и нижнем уровнях эффективность сотрудничества абсолютно уникальна" , – отметил Порошенко.

Он добавил, что в планах – покупка уникальных "птички": "это уже полномасштабные беспилотники, которые очень нужны нашей артиллерии".

Также известно, что Фонд Порошенко тесно сотрудничает с волонтерами ОО "Дело громад" и "Res_Publika. Братья по оружию", которые отдельно и дополнительно собрали более 40 миллионов гривен на нужды армии.

21 июля Порошенко рассказал, что привезенные из Эстонии дроны уже в Киеве и готовятся к отправке на фронт.

24 июля Процишин показал дроны, которые купили для его батальона с помощью Фонда Порошенко.

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