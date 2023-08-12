Масштабные лесные пожары на Гавайях: погибли уже 67 человек

Об этом сообщает TheGuardian.

Власти округа Мауи заявили, что пожар в бывшей столице острова Лахайни еще не локализован, и количество погибших выросло до 67 по сравнению с предыдущим днем.

"Эти люди погибли под открытым небом, пытаясь убежать от огня", - сообщил губернатор Гавайев Джош Грин.

Учитывая обновленное количество погибших, этот лесной пожар стал самым масштабным стихийным бедствием в истории штата. Также издание отмечает, что эта катастрофа является второй по стоимости в истории штата.