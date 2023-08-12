Масштабные лесные пожары на Гавайях: погибли уже 67 человек
Масштабные лесные пожары продолжают бурлить на Гавайях. По последним данным, погибли уже по меньшей мере 67 человек
Об этом сообщает TheGuardian.
Власти округа Мауи заявили, что пожар в бывшей столице острова Лахайни еще не локализован, и количество погибших выросло до 67 по сравнению с предыдущим днем.
"Эти люди погибли под открытым небом, пытаясь убежать от огня", - сообщил губернатор Гавайев Джош Грин.
Учитывая обновленное количество погибших, этот лесной пожар стал самым масштабным стихийным бедствием в истории штата. Также издание отмечает, что эта катастрофа является второй по стоимости в истории штата.
- На одном из крупнейших островов Гавайского архипелага, Мауи, популярном среди туристов, бушуют масштабные лесные пожары, больше всего пострадал исторический город Лахайна.
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