Масштабные финансовые махинации и уклонение от уплаты налогов: подсанкционному олигарху Фуксу объявили подозрение
Служба безопасности Украины разоблачила подсанкционного олигарха Павла Фукса на масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями и систематическом уклонении от уплаты налогов
Об этом сообщает СБУ.
Установлено, что с 2018 года он незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд грн. Как свидетельствуют материалы расследования, холдинг подыскивал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины, которые имели кредиты в обанкротившихся банках.
Дельцы за бесценок выкупали у банковских учреждений "кредитные обязательства" этих объектов, что позволяло вмешиваться в их хозяйственную деятельность. Затем активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или доводили до банкротства.
"Фукс и его сообщники тщательно скрывали источники финансирования сделок и реальных заказчиков из-за сложных финансовых махинации. Для этого использовали более 100 аффилированных коммерческих структур. В ходе этих махинаций злоумышленники получали сверхдоходы и уклонялись от уплаты налогов. Например, только от одной из таких сделок сумма убытков государству составляет почти 100 млн грн", - говорится в сообщении.
На основании собранных доказательств Фукса и двум топ-менеджерам холдинга сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)).
В рамках уголовного производства наложен арест на корпоративные права и счета 101 задействованной в противоправной деятельности компании, права требования свыше 1600 выкупленных кредитов, более 240 объектов недвижимости и транспортных средств участников схемы. Часть арестованных активов уже передана в управление АРМА.
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