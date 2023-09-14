Масштабное наводнение в Ливии унесло жизни более 8 тысяч человек

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabia.

"Количество погибших в результате стихийного бедствия на северо-востоке Ливии превысило 8 тысяч человек. Число пропавших без вести сейчас превышает 10 тысяч", - говорится в сообщении советника ливийского парламента.

Глава муниципалитета города Дерна, принявший на себя основной удар наводнения, Абдулменам аль-Гайте заявил, что по прогнозам количество жертв ливней и наводнения может возрасти до 20 тысяч человек.