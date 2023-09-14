Масштабное наводнение в Ливии унесло жизни более 8 тысяч человек
Число погибших в результате наводнения в Ливии, вызванного ураганом "Даниэль", превысило 8 тысяч человек. Кроме того, пропавшими без вести считаются более 10 тысяч жителей
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabia.
"Количество погибших в результате стихийного бедствия на северо-востоке Ливии превысило 8 тысяч человек. Число пропавших без вести сейчас превышает 10 тысяч", - говорится в сообщении советника ливийского парламента.
Глава муниципалитета города Дерна, принявший на себя основной удар наводнения, Абдулменам аль-Гайте заявил, что по прогнозам количество жертв ливней и наводнения может возрасти до 20 тысяч человек.
- 12 сентября стало известно, что в Ливии из-за разрушения дамбы, вызванного сильными дождями, погибли более 2 тыс. человек.
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