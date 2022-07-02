Масштабное международное мероприятие, посвященное восстановлению нашей страны, - Зеленский объяснил, почему Украине важна конференция в Лугано
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что конференция в Лугано очень важна для Украины, ведь главная ее тема – восстановление нашей страны
Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
"Активно готовимся к началу специальной конференции в Лугано в Швейцарии. Масштабное международное мероприятие, посвященное восстановлению нашей страны. Восстановлению в широком смысле слова. Надо не просто восстановить все, что разрушили оккупанты, а создать новую основу для нашей жизни, для Украины – безопасную, современную, удобную, безбарьерную Для этого требуются колоссальные инвестиции – миллиарды, новые технологии, передовой опыт, новые институты и, конечно, реформы – это самый большой экономический проект в Европе нашего времени и чрезвычайные возможности показать себя для каждого государства, для каждой компании , которых мы пригласим работать в Украину", – сказал президент Владимир Зеленский.
Первый день конференции в Лугано – понедельник, 4 июля.
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