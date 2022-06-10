Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"ВСУ сегодня делает достаточно правильные точечные удары по группировкам врага. Оккупанты сконцентрировали внимание на Северодонецке, Лисичанске и Донецкой области в целом. Путин ставил задание своим военным захватить эти территории мгновенно. Сначала до 9 мая, потом до 10 июня, а сейчас уже до 22 июня этого не получается сделать оккупантам, они перебрасывают свои силы из Запорожской и Херсонской области, чтобы добиться успеха под Северодонецком, поэтому сейчас будут логичными контрбатарейные удары на тех участках, где враг снял часть своих войск, пока мы не получаем достаточное количество вооружения от наших партнеров, это будет лучшим вариантом", – пояснил Маломуж.

Маломуж добавил, что ВСУ должны создать предпосылки для оцепления российских войск на территории Херсонской области.

"Сейчас ВСУ действуют очень успешно на Херсонщине. Освобождены 18 населенных пунктов. Если ВСУ создадут условия для окружения российских войск на Херсонщине и Запорожье, то российская армия будет разбита. На сегодняшний день таких условий, к сожалению, нет. Стратегических условий для окружения российских войск на Херсонщине нет, однако есть тактические: нам нужны ракетные комплексы, которых мы уже ждем от наших партнеров, однако не следует забывать и об отечественном ВПК, мы тоже должны работать над созданием отечественного оружия, в частности ракетных комплексов, чтобы уничтожить врага. готовятся резервы. У нас будет численное преимущество над врагом, однако нам нужно оружие, в котором враг нас превышает. Поэтому, по моему мнению, переломный момент в пользу ВСУ будет в июле-августе этим летом, когда у нас появится достаточное количество оружия" , – добавил Маломуж.

1 июня глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута заявил, что в Херсонской области украинские военные уволили более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровщины и продолжают контрнаступление

6 июня секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что для контрнаступления и полного освобождения временно оккупированных Россией территорий на юге и востоке ВСУ необходимо сформировать шесть новых бригад численностью 25 000 человек.

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