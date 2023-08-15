Об этом информируют СБУ и Офис генпрокурора.

"Еще трем руководителям региональных операторов газотранспортных сетей сообщено о подозрении. Им инкриминировано завладение чужим имуществом в особо крупных размерах и легализация имущества, полученного преступным путем", – говорится в заявлении.

СБУ уточняет, что речь идет о главах правлений Волыньгаза, Криворожгаза и Черниговгаза, которые тоже причастны к коррупционной схеме подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа по хищению из газотранспортной системы Украины.

"Эти компании фактически контролируются менеджментом ООО "Региональная газовая компания" (РГК, аффилированная к Фирташу), которое в целом управляет 20 гор- и облгазами, что составляет 70% всех газораспределительных сетей Украины", - пишет пресс-служба СБУ.

Следствие установило, что Фирташ организовал схему завладения голубым топливом с привлечением региональных операторов газотранспортных сетей – облгазы, а также другие подконтрольные субъекты, которые выводили деньги за распределение природного газа.

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Злоумышленник давал руководителям компаний указания по механизмам вывода финансов и пытался скрыть преступление.

Сообщается, что организованная группа незаконно отбирала голубое топливо из принадлежащей государству газотранспортной системы. Для компенсации облгазы перечисляли средства с "Оператор ГТС Украины" на предприятие, контролируемое Фирташем, в значительно большем объеме, чем было необходимо для покрытия расходов.

Средства тарифа, полученные от абонентов, РГК перечисляла на принадлежащую бизнесмену подконтрольную компанию как предоплату в размере более 100% за поставки газа, но фактически этих поставок не было. Деньги выводились дальше на подконтрольные компании и присваивались.

Согласно судебно-экономической экспертизе, подозреваемые в течение 2021 года нанесли государству более 4,2 млрд грн ущерба.

В уголовном производстве уже составлено сообщение о подозрении в отношении 15 человек – подсанкционного бизнесмена-собственника газового холдинга Дмитрия Фирташа, двух руководителей РГК, директора общества и 11 руководителей облгазов.

По ходатайству прокуроров взяты под стражу 6 руководителей облгазов.

Наложен арест на движимое и недвижимое имущество подозреваемых на 246 млн грн и корпоративные права Фирташа более чем на 7,4 млрд грн.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Что известно о производствах по облгазам

В марте 2023 года сотрудники СБУ и БЭБ проводили обыски в офисах газораспределительных компаний, входящих в группу РХК Дмитрия Фирташа. Бюро экономической безопасности сообщало , что работники ведомства по оперативному сопровождению СБУ расследуют преступную схему манипуляций на газораспределительных предприятиях.

Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила масштабную схему хищения голубого топлива из газотранспортной системы Украины и 15 марта правоохранители сообщили о подозрении Фирташа и топ-менеджмента его компаний.

25 мая СБУ разоблачила еще двух руководителей облгазов по "делу Фирташа", причастных к хищению голубого топлива из газотранспортной системы Украины: руководителям Ивано-Франковскгаза и Сумыгаза объявили подозрения.

В июле АО "Сумыгаз", АО "Винницагаз" и АО "Днепропетровскгаз", ранее входившие в Региональную газовую компанию (РГК) беглого олигарха Дмитрия Фирташа, присоединили к Группе "Нафтогаз".