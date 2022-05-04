Масштабное ДТП в Ровенской области: количество погибших возросло до 26
В результате ДТП в Ровенской области, где столкнулись микроавтобус, бензовоз и пассажирский автобус, известно уже о 26 погибших и 12 пострадавших
Об этом сообщили на фейсбуке-странице полиции Ровенской области.
По состоянию на утро 4 мая известно, что водитель автомобиля "Mercedes-Benz Vito", который стал виновником ДТП, совершал маневр обгона другого ТС, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с бензовозом. При этом личность погибшего водителя микроавтобуса пока установить не смогли.
Всего на момент ДТП в салоне автобуса "Setra" находились 34 пассажира и один водитель. Еще один пассажир должен был садиться в г. Броды, а второй водитель - во Львове. Следовало транспортное средство в Польшу.
"Всего в ДТП погибли 26 человек: 24 пассажира и два водителя (микроавтобуса и автобуса). Травмировались 12 человек: 11 - пассажиров автобуса и водитель бензовоза. Все пассажиры - в возрасте от 17 до 69 лет. Самому младшему 12 мая должно было исполниться 18 лет. Все участники ДТП из Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Хмельницкой областей", - рассказали в полиции.
Правоохранители, спасатели, судебные эксперты СМЕ и НИЭКЦ сейчас завершают осмотр места происшествия и идентифицируют погибших. Анкетные данные трех человек пока не установлены.
Кроме того, на месте происшествия производится зачистка дорожного покрытия. Движение на этом участке полностью было восстановлено.
Фото: полиция Ровенской области
- Вечером 3 мая неподалеку села Ситное Ровенской области столкнулись автобус с пассажирами, легковушка и бензовоз. Сообщалось о не менее 16 погибших.
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