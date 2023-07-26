Массированная атака РФ: ракеты были направлены в район Староконстантинова, - Игнат
В среду, 26 июля, во время вечерней воздушной тревоги российские оккупанты массированно атаковали ракетами украинские города. В частности, работала ПВО
В эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что есть случаи сбивания российских вражеских ракет силами украинской ПВО.
"В небе были истребители МиГ-31К. Зафиксированы высокоскоростные цели - предположительно "кинжалы", возможно, и баллистические ракеты", - заявил военный.
В Хмельницкой, Киевской и Кировоградской областях работала ПВО.
"Противник применяет разные типы вооружения. Основное - ракеты. Их запустили с Каспия. Сначала они залетели с юго-востока и временно оккупированных территорий, направлялись на Харьковщину, затем сменили курс к Днепру, а оттуда - на Кропивницкий, Кировоградщину и двигались в направлении перекрестков Винницкой, Николаевской и Одесской областей, Тернопольщины и Львовщины", – рассказал Игнат.
Спикер отметил, что на территории Львовской области снаряды врага развернулись на 180 градусов и были направлены на Хмельнитчину в район Староконстантинова.
"Что касается работы ПВО, ее вели по разным направлениям, работали истребители, и зенитно-ракетные подразделения. Есть информация о сбитии крылатых ракет в Киевской области, в Днепре. Велась боевая работа в Харьковской области, также есть информация о сбитии", - добавил военный.
Хмельницкая ОВА сообщила, что на территории области слышны звуки взрывов.
"Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких", - говорится в заявлении.
Воздушная тревога началась на территории Хмельницкой области в 18:31.
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