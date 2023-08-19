Масштабная воздушная тревога в Украине: опасность атаки "шахедов", ракетного и авиаударов
В Украине в ночь на 19 августа объявлена масштабная воздушная тревога - военные сообщают о запуске "шахедов" и вероятности ракетного и авиаударов
Об этом сообщает в Telegram командование Воздушных сил ВСУ.
В первую очередь об угрозе удара шахедами сообщили в Сумской области. Впоследствии предупредили о возможных авиаударах на восточном и юго-восточном направлениях. Далее тревога распространилась на ряд других областей, в том числе и на Киевщину.
"Группы "шахедов" двигаются с востока на запад, по границам Харьковской-Сумской и Полтавской-Черниговской областей!", - отметили в ВС ВСУ.
Около 00:30 была обнаружена очередная группа вражеских беспилотников:
"Очередная группа "шахедов" из Курской области РФ. Пересекла воздушное пространство Украины в районе Сумской области".
Особенно наши защитники неба отметили опасность для Белой Церкви и Чернигова.
Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram заявил об угрозе использования баллистического вооружения, в частности, для Запорожской области и города Запорожья. Также для Днепропетровской области.
На 01:15 опасность распространилась на запад, вплоть до Винницкой и Житомирской областей.
Фото: Карта воздушных тревог
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