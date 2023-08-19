Об этом сообщает в Telegram командование Воздушных сил ВСУ.

В первую очередь об угрозе удара шахедами сообщили в Сумской области. Впоследствии предупредили о возможных авиаударах на восточном и юго-восточном направлениях. Далее тревога распространилась на ряд других областей, в том числе и на Киевщину.

"Группы "шахедов" двигаются с востока на запад, по границам Харьковской-Сумской и Полтавской-Черниговской областей!", - отметили в ВС ВСУ.

Около 00:30 была обнаружена очередная группа вражеских беспилотников:

"Очередная группа "шахедов" из Курской области РФ. Пересекла воздушное пространство Украины в районе Сумской области".

Особенно наши защитники неба отметили опасность для Белой Церкви и Чернигова.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram заявил об угрозе использования баллистического вооружения, в частности, для Запорожской области и города Запорожья. Также для Днепропетровской области.

На 01:15 опасность распространилась на запад, вплоть до Винницкой и Житомирской областей.

Фото: Карта воздушных тревог