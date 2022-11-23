Масштабная воздушная тревога: в Днепропетровской и Полтавской области работает ПВО
23 ноября российские захватчики выпустили по территории Украины ракеты. По меньшей мере, в двух регионах работает противовоздушная оборона
После обеда 23 ноября рашисты выпустили по Украине ракеты.
Глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин пишет о работе противовоздушной обороны в Кременчугском районе.
"В Кременчугском районе работает ПВО. Находитесь в укрытиях!" – пишет начальник области.
Также о ПВО написал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук .
"Днепропетровщина, работает ПВО! Не выкладываем ничего в соцсети!" – информирует Лукашук.
Кроме того, председатель совета просит украинцев находиться в укрытиях.
"Страна-террорист РФ снова взялась за свое. Устрашение мирного населения, давление. Сегодня евродепутаты будут голосовать о резолюции о признании России государством-спонсором терроризма. Поэтому Россия решила снова демонстративно "поиграть мышцами", - добавил Лукашук.
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