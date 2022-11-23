Масштабная воздушная тревога: в Днепропетровской и Полтавской области работает ПВО

После обеда 23 ноября рашисты выпустили по Украине ракеты.

Глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин пишет о работе противовоздушной обороны в Кременчугском районе.

"В Кременчугском районе работает ПВО. Находитесь в укрытиях!" – пишет начальник области.

Также о ПВО написал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук .

"Днепропетровщина, работает ПВО! Не выкладываем ничего в соцсети!" – информирует Лукашук.

Кроме того, председатель совета просит украинцев находиться в укрытиях.

"Страна-террорист РФ снова взялась за свое. Устрашение мирного населения, давление. Сегодня евродепутаты будут голосовать о резолюции о признании России государством-спонсором терроризма. Поэтому Россия решила снова демонстративно "поиграть мышцами", - добавил Лукашук.

Ночью, 23 ноября, русские войска обстреляли Вольнянск в Запорожье. Ракеты попали в родильное отделение местной больницы. Зеленский отреагировал на обстрелы.

Оккупанты нанесли удар по поликлинике и многоэтажке в г. Купянск, женщина и мужчина погибли, еще два человека получили ранения.

23 ноября стало известно, что в областной больнице Херсонской области погиб 13-летний мальчик, получивший ранения во время атаки российско-оккупационных войск.

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