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Обновлено

Россия атаковала Одесщину ракетами: поврежден важный объект инфраструктуры

21 июля, 2023 пятница
13:08
Война с Россией

В пятницу, 21 июля, во время масштабной воздушной тревоги в Украине в Одесской области раздались взрывы: россияне ударили по объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе. Также о ракетной атаке сообщили на Черниговщине

Около 10.40 в половине областей Украины объявили воздушную тревогу.

Возможные угрозы Воздушные силы предупредили жителей северных, центральных, восточных и южных областей.

Одесщина

В результате атаки по Одесской области поврежден важный объект инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе. Об этом сообщили в одесской ОВА.

"7 крылатых ракет выпустили россияне по объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе. Объект поврежден. Масштабы разрушений уточняются", - говорится в сообщении.

Эту информацию подтвердила во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ начальник объединенного координационного прессцентра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

"Семь ракет разного класса были выпущены по объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе, объект поражен, масштабы разрушения мы уточним. Пока информации о пострадавших нет", - отметила она.

Гуменюк подчеркнула, что этот обстрел – "демонстрация того, что враг не остановится, он будет продолжать террористические атаки".

Также она призвала всех жителей региона быть очень внимательными и при объявлении воздушной тревоги обязательно переходить в укрытие.

"Уже видим третью атаку "Ониксов". Таким образом враг, предварительно, с 10 часов и по состоянию на сейчас противник применил к четырем ракетам П-800 "Оникс" по Одесщине где-то южнее областного центра", - заявил в телемарафоне пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Черниговщина

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил о вражеском ракетном обстреле области.

"Враг атакует Черниговщину ракетами. Воздушная тревога продолжается. Пожалуйста, находитесь в укрытиях и не игнорируйте тревогу", - написал он.

Впоследствии стало известно , что в результате ракетного удара по Черниговщине в одном из населенных пунктов района повреждено здание дома культуры. По предварительной информации ОК "Север", жертвы отсутствуют. Другая информация уточняется.

Фото: телеграмм-канал главы Черниговской ОВА

  • В ночь на 21 июля российская армия нанесла ракетный удар по Одесщине, в результате чего два человека получили ранения и было уничтожено 120 тонн агропродукции.
Украина
Россия
Одещина
Черниговщина
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