Россия атаковала Одесщину ракетами: поврежден важный объект инфраструктуры
В пятницу, 21 июля, во время масштабной воздушной тревоги в Украине в Одесской области раздались взрывы: россияне ударили по объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе. Также о ракетной атаке сообщили на Черниговщине
Около 10.40 в половине областей Украины объявили воздушную тревогу.
Возможные угрозы Воздушные силы предупредили жителей северных, центральных, восточных и южных областей.
Одесщина
В результате атаки по Одесской области поврежден важный объект инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе. Об этом сообщили в одесской ОВА.
"7 крылатых ракет выпустили россияне по объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе. Объект поврежден. Масштабы разрушений уточняются", - говорится в сообщении.
Эту информацию подтвердила во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ начальник объединенного координационного прессцентра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.
"Семь ракет разного класса были выпущены по объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе, объект поражен, масштабы разрушения мы уточним. Пока информации о пострадавших нет", - отметила она.
Гуменюк подчеркнула, что этот обстрел – "демонстрация того, что враг не остановится, он будет продолжать террористические атаки".
Также она призвала всех жителей региона быть очень внимательными и при объявлении воздушной тревоги обязательно переходить в укрытие.
"Уже видим третью атаку "Ониксов". Таким образом враг, предварительно, с 10 часов и по состоянию на сейчас противник применил к четырем ракетам П-800 "Оникс" по Одесщине где-то южнее областного центра", - заявил в телемарафоне пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Черниговщина
Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил о вражеском ракетном обстреле области.
"Враг атакует Черниговщину ракетами. Воздушная тревога продолжается. Пожалуйста, находитесь в укрытиях и не игнорируйте тревогу", - написал он.
Впоследствии стало известно , что в результате ракетного удара по Черниговщине в одном из населенных пунктов района повреждено здание дома культуры. По предварительной информации ОК "Север", жертвы отсутствуют. Другая информация уточняется.
Фото: телеграмм-канал главы Черниговской ОВА
- В ночь на 21 июля российская армия нанесла ракетный удар по Одесщине, в результате чего два человека получили ранения и было уничтожено 120 тонн агропродукции.
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