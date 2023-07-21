Около 10.40 в половине областей Украины объявили воздушную тревогу.

Возможные угрозы Воздушные силы предупредили жителей северных, центральных, восточных и южных областей.

Одесщина

В результате атаки по Одесской области поврежден важный объект инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе. Об этом сообщили в одесской ОВА.

"7 крылатых ракет выпустили россияне по объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе. Объект поврежден. Масштабы разрушений уточняются", - говорится в сообщении.

Эту информацию подтвердила во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ начальник объединенного координационного прессцентра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

"Семь ракет разного класса были выпущены по объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе, объект поражен, масштабы разрушения мы уточним. Пока информации о пострадавших нет", - отметила она.

Гуменюк подчеркнула, что этот обстрел – "демонстрация того, что враг не остановится, он будет продолжать террористические атаки".

Также она призвала всех жителей региона быть очень внимательными и при объявлении воздушной тревоги обязательно переходить в укрытие.

"Уже видим третью атаку "Ониксов". Таким образом враг, предварительно, с 10 часов и по состоянию на сейчас противник применил к четырем ракетам П-800 "Оникс" по Одесщине где-то южнее областного центра", - заявил в телемарафоне пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Черниговщина

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил о вражеском ракетном обстреле области.

"Враг атакует Черниговщину ракетами. Воздушная тревога продолжается. Пожалуйста, находитесь в укрытиях и не игнорируйте тревогу", - написал он.

Впоследствии стало известно , что в результате ракетного удара по Черниговщине в одном из населенных пунктов района повреждено здание дома культуры. По предварительной информации ОК "Север", жертвы отсутствуют. Другая информация уточняется.

Фото: телеграмм-канал главы Черниговской ОВА