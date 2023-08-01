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Масштабная схема избегания призыва: прокуратура провела почти 100 обысков в военкоматах 11 областей

1 августа, 2023 вторник
19:30
Криминал

Почти 100 обысков в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки 11 областей Украины выявили схему избегания призыва на военную службу

Об этом сообщает Офис генерального прокурора .

Сообщается, что сотрудники районных ТЦК в областях, в сотрудничестве с членами военно-врачебной комиссии, с помощью третьих лиц, организовали схему изготовления справок о непригодности мужчин к военной службе по состоянию здоровья.

Впоследствии военнообязанные исключались из учета. Такая услуга в среднем составила 6 тысяч долларов. Покупатели использовали полученные справки для выезда за границу.

Фото: Офис генерального прокурора

"Отмечается, что во время проверки части военнообязанных установлено, что они даже не прибывали для прохождения ВЛК. Об этом, в том числе, свидетельствует отсутствие каких-либо сведений о них в электронной системе здравоохранения", - пишет прокуратура.

В рамках расследования было проведено около 100 санкционированных обысков в Одесской, Закарпатской, Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Львовской, Житомирской, Ивано-Франковской областях и Киеве. Следствие продолжается, рассматривается вопрос о подозрении лицам, причастным к преступлениям.

На фото: обшукиНа фото: обшуки

Фото: Офис генерального прокурора

Предостережение: Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Что известно о ситуации с ТЦК и СП

После публикации расследования журналистов "Украинской правды" "Батальон "Испания" о приобретении виллы начальником Одесского областного территориального центра комплектования Евгением Борисовым в конце 2022 года власти начали проверки ТЦК и СП. Борисов приобрел виллу на испанском курорте Марбелья4. Недвижимое имущество начальник Одесского ТЦК зарегистрировал не на себя, а на мать-пенсионерку, которая стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.

В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу: "Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен". Однако президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с начальником Одесского ТЦК Евгением Борисовым и поручил его уволить.

28 июня стало известно, что Евгений Борисов больше не занимает должность начальника Одесского ТЦК. Впоследствии Минобороны пообещало жестко реагировать и привлечь к ответственности военных за недостойное поведение.

4 июля стало известно, что главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный назначил нового руководителя Одесского ТЦК. Им стал полковник Александр Охрименко.

Рабочие группы Минобороны получили более 2,3 тыс. обращений от граждан по коррупции в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Государственное бюро расследований объявило 21 подозрение.

27 июля Государственное бюро расследований разоблачило руководителей областного и районного военкоматов в Ровенской области, избивших военного и издевавшихся над ним. Также у одного из чиновников нашли наркотики. Через два дня суд поместил за решетку главу Ровенского областного ТЦК и СП, подозреваемого в избиении военнослужащего.

Также СБУ задержала чиновника военкомата в Полтавской области, который за взятки мог помогать мужчинам уклоняться от службы в армии.

Кроме того, прокуратура расследует незаконное обогащение руководителя Днепропетровского областного центра комплектования и социальной поддержки – проведены обыски.

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