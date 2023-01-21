Масштабная медицинская эвакуация: 26 машин "скорой" доставили пациентов из Херсона на Львовщину
21 января произошла масштабная медицинская эвакуация: 26 пациентов были доставлены из Херсона во Львовскую область, для этого привлекли 26 карет "скорой"
Об этом сообщили в telegam-канале Министерства здравоохранения Украины.
"Все эвакуированы – люди постарше, которые находились в медучреждениях Херсона и ближайших населенных пунктов. Во Львовскую область их привез специальный поезд. Сопровождение осуществляли команды организации "Врачи без границ", - говорится в сообщении.
В частности, сообщается, что на Львовщине пациентов встретили специалисты Львовского областного центра экстренной помощи и медицины катастроф и их коллеги из Польши. Далее людей направили на лечение в медучреждения области.
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"Все пациенты в безопасности и получают необходимую помощь", – отмечается.
- В субботу, 26 ноября, из Херсона отправился поезд на Хмельницкий с первыми 100 херсонцами, которые воспользовались бесплатной эвакуацией, обеспеченной Правительством, в том числе 26 детей, 7 лежачих больных и 6 маломобильных людей.
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