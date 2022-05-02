Масштаб нового пакета помощи демонстрирует, что США выходят на уровень союзника Украины, - Чалый
Валерий Чалый, чрезвычайный и полномочный посол считает, что новый пакет помощи около $33 млрд США по своему масштабу свидетельствует о серьезных намерениях и демонстрирует выход Соединенных Штатов на уровень союзника Украины, а не просто стратегического партнера
Об этом рассказал посол в эфире телеканала "Еспресо".
Валерий Чалый отметил, что утверждение нового пакета помощи Украине требует определенного периода, но это не будет вопрос месяцев и утвердится быстрее.
"Это немаленькие суммы и будет детальное рассмотрение расходов средств налогоплательщиков, поэтому очень внимательно на все смотрят конгрессмены. Я уверен, что это будет принято в таком виде или скорректированном, но то, что масштабы помощи будут такими, я не сомневаюсь", - заметил посол.
Полномочный посол рассказал, что уже есть заявление госсекретаря Энтони Блинкена и письмо Джозефа Байдена с общим распределением средств нового пакета помощи. В общих чертах выделяется более $20 млрд на оборону и безопасность, $8,5 млрд на экономические и финансовые вопросы и более $3 млрд на гуманитарные сферы.
"Сам масштаб видения в 30 млрд – это свидетельство серьезных намерений. Мы говорили, что Израиль получил программу в $30 млрд на 10 лет несколько лет назад, что свидетельствовало о том, что США воспринимает Израиль как ближайшего союзника. И можем сказать, что при предоставлении таких средств для Украины в сфере обороны и безопасности США демонстрируют, что они выходят на уровень союзника Украины, а не просто стратегического партнера в этих сферах", - подытожил Чалый.
- Накануне руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, на что пойдут $33 млрд от США: оружие, поддержка энергетики, медицины и сельхозпроизводителей
- Кроме того, 28 апреля Палата представителей Конгресса США приняла закон о ленд-лизе для Украины
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