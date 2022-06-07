"Масштаб героизма нашего народа": с 24 февраля Зеленский наградил более 17,5 тыс. украинских военных
С начала полномасштабной войны 17 тысяч 864 военных отмечены государственными наградами
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .
"17 тысяч 864 участника боевых действий отмечены государственными наградами Украины за время с 24 февраля. Это число полностью демонстрирует, какой масштаб героизма нашего народа стал ответом на полномасштабное вторжение России". – сказал Зеленский.
Президент 6 июня подписал новый указ о награждении военных – 121 боец отмечен наградами, 32 из них посмертно.
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