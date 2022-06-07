Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .

"17 тысяч 864 участника боевых действий отмечены государственными наградами Украины за время с 24 февраля. Это число полностью демонстрирует, какой масштаб героизма нашего народа стал ответом на полномасштабное вторжение России". – сказал Зеленский.

Президент 6 июня подписал новый указ о награждении военных – 121 боец отмечен наградами, 32 из них посмертно.