Масштаб Белорусской национально-освободительной армии должен быть таким, чтобы вести переговоры с армией Лукашенко, - представитель добровольцев Прокопьев
Бывший белорусский ресторатор, а ныне оппозиционер и политэмигрант, соучредитель добровольческого подразделения "Пагоня" Вадим Прокопьев поделился своим видением задач воинов из Беларуси в составе ВСУ
Его видеообращение появилось на ТГ-канале "Пагоне".
"Сейчас у нас есть большой шанс создать настоящую Белорусскую национально-освободительную армию, но для этого нужна воля и решимость политических лидеров. Нам нужно, чтобы наше политическое руководство говорило на равных с украинским военно-политическим руководством", - отметил Прокопьев.
Численность и статус этой армии, по мнению белорусского оппозиционера, должны быть настолько значительны, чтобы "вести переговоры" с подконтрольными режиму Александра Лукашенко вооруженными силами Республики Беларусь.
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"Все, что нам нужно сделать, это построить большую силу и сделать у этой силы такое лидерство, которое сможет напрямую вести переговоры с "красно-зеленой" армией об освобождении Беларуси", - подчеркнул Вадим Прокопьев.
Но для этого, добавил политик, белорусское добровольческое движение в Украине следует "масштабировать".
"Пагоня" заявляет о себе как о "батальоне" в составе Иностранного легиона ВСУ.
Вместе с тем, более известен Белорусский полк ВСУ имени Кастуся Калиновского, поддерживаемый оппозиционными к Лукашенко политическими деятелями Светланой Тихановской, Павлом Латушко, белорусскими национал-демократами и другими силами.
- Напомним, в прошлую субботу, 2 июля 2022 года, Лукашенко обвинил ВСУ в якобы пуске ракет по белорусской территории. В ответ, по его словам, подконтрольные ему ракетные войска "взяли под прицел" столицы соседних государств.
- На следующий день, в воскресенье, 3 июля, самопровозглашенный президент Белоруссии заявил о существовании "единой армии" Союзного государства России и Белоруссии.
- Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь считает такие слова Лукашенко "опасным сигналом для белорусского народа" .
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