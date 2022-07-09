Масштаб Белорусской национально-освободительной армии должен быть таким, чтобы вести переговоры с армией Лукашенко, - представитель добровольцев Прокопьев

Его видеообращение появилось на ТГ-канале "Пагоне".

"Сейчас у нас есть большой шанс создать настоящую Белорусскую национально-освободительную армию, но для этого нужна воля и решимость политических лидеров. Нам нужно, чтобы наше политическое руководство говорило на равных с украинским военно-политическим руководством", - отметил Прокопьев.

Численность и статус этой армии, по мнению белорусского оппозиционера, должны быть настолько значительны, чтобы "вести переговоры" с подконтрольными режиму Александра Лукашенко вооруженными силами Республики Беларусь.

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"Все, что нам нужно сделать, это построить большую силу и сделать у этой силы такое лидерство, которое сможет напрямую вести переговоры с "красно-зеленой" армией об освобождении Беларуси", - подчеркнул Вадим Прокопьев.

Но для этого, добавил политик, белорусское добровольческое движение в Украине следует "масштабировать".

"Пагоня" заявляет о себе как о "батальоне" в составе Иностранного легиона ВСУ.

Вместе с тем, более известен Белорусский полк ВСУ имени Кастуся Калиновского, поддерживаемый оппозиционными к Лукашенко политическими деятелями Светланой Тихановской, Павлом Латушко, белорусскими национал-демократами и другими силами.

Напомним, в прошлую субботу, 2 июля 2022 года, Лукашенко обвинил ВСУ в якобы пуске ракет по белорусской территории. В ответ, по его словам, подконтрольные ему ракетные войска "взяли под прицел" столицы соседних государств.

На следующий день, в воскресенье, 3 июля, самопровозглашенный президент Белоруссии заявил о существовании "единой армии" Союзного государства России и Белоруссии.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь считает такие слова Лукашенко "опасным сигналом для белорусского народа" .

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