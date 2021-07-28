"Масок там не видел": Зеленский раскритиковал меры безопасности на крестном ходе УПЦ (МП)

Об этом он сказал во время пресс-конференции в рамках форума "Украина 30", передает "Радио Свобода".

"Вчера у нас была хода... 55 тыс. человек. Можно по-разному относиться. Я понимаю, что это праздник. Но от киевской власти я не видел коммуникации, все боятся коммуницировать. Понимаю, что это большой праздник, и не хотят людям говорить прямо: "Будьте осторожны". 55 тыс. человек приехало в Киев, большинство этих людей - стариков. Надо быть осторожными. Они должны были идти все в масках, хотя бы так. Я масок там не видел ", - отметил Зеленский.

Он сообщил о готовности Украины к новой волне заболевания осенью.

"Я считаю, что мы готовы (к осенней волны - ред.) - больницы, койкоместа, количество скорых, по заработной плате врачей ... Со всем этим мы готовы на современном уровне, на уровне других европейских стран, и точно не хуже. По больницам и кислороду мы готовы лучше, чем многие другие европейские страны ", - сказал Зеленский.

Напомним, что в центре Киев 27 июля состоялся крестный ход в честь годовщины Крещения Украины-Руси.