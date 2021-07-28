"Масок там не видел": Зеленский раскритиковал меры безопасности на крестном ходе УПЦ (МП)
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал меры безопасности против COVID-19 во время крестного хода
Об этом он сказал во время пресс-конференции в рамках форума "Украина 30", передает "Радио Свобода".
"Вчера у нас была хода... 55 тыс. человек. Можно по-разному относиться. Я понимаю, что это праздник. Но от киевской власти я не видел коммуникации, все боятся коммуницировать. Понимаю, что это большой праздник, и не хотят людям говорить прямо: "Будьте осторожны". 55 тыс. человек приехало в Киев, большинство этих людей - стариков. Надо быть осторожными. Они должны были идти все в масках, хотя бы так. Я масок там не видел ", - отметил Зеленский.
Он сообщил о готовности Украины к новой волне заболевания осенью.
"Я считаю, что мы готовы (к осенней волны - ред.) - больницы, койкоместа, количество скорых, по заработной плате врачей ... Со всем этим мы готовы на современном уровне, на уровне других европейских стран, и точно не хуже. По больницам и кислороду мы готовы лучше, чем многие другие европейские страны ", - сказал Зеленский.
- Напомним, что в центре Киев 27 июля состоялся крестный ход в честь годовщины Крещения Украины-Руси.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.8
Покупка 26.8Продажа 27.04
-
EUR
Покупка 31.57Продажа 31.94
- Актуальное
- Важное