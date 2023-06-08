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OPINION

Маску не стоит останавливаться...

Сергей Фурса
8 июня, 2023 четверг
12:01
Мнение

С дамбой они дело раскрыли. Молодцы. Действительно это сделала Украина, потому что это выгодно России и Россия контролировала эту дамбу

Илон Маск, Такер Карлсон и другие сторонники теории заговоров начали рассказывать, что не только ничего не ясно, но и то, что украинцы взорвали дамбу.

И не столь важно, они это делают потому, что любят идти против тренда, потому что баба Яга против, или потому, что они идиоты, или потому, что российские агенты. В принципе более 100 лет Москва постоянно ищет и использует на Западе полезных идиотов, сочетающих в себе все эти качества. И ничего нового здесь нет. Просто сейчас вся активность полезных идиотов на службе у кремля направлена именно против Украины. И мы это очень хорошо замечаем.

Но Маску не стоит останавливаться. С дамбой они дело раскрыли. Молодцы. Действительно это сделала Украина, потому что это выгодно России и Россия контролировала ту дамбу. Так кто еще мог взорвать, как не Украина.

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Маску не стоит останавливаться. С дамбой они дело раскрыли. Молодцы. Действительно это сделала Украина, потому что это выгодно России и Россия контролировала ту дамбу. Так кто же еще мог взорвать, если не Украина

Но это не единственная победа, озвученная в России. Они там вчера уничтожили 100 500 танков Леопард. И даже показали картинку с какой-то тенью. И действительно, тень походила на Леопард или, скорее, на какую-то черную кошку, перебегающую дорогу. Правда, потом выяснилось, что это были тракторы.

Следующий заговор, который должны раскрыть Маск, Такер и Дональд Трамп – это заговор тракторов. Почему администрация США скрывает правду? Почему не говорят, что разработали новые трансформеры? Разве это земная разработка? Разве люди до сих пор управляют своей планетой? Надо сделать Землю величественной снова.

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Уже не впервые в этой войне тракторы появляются на передовой. Это не может быть случайностью. Да не бывает. И не стали бы россияне стрелять по тракторам и рассказывать потом об этом всему миру. Они подают сигнал, потому что не могут сказать прямо. Они показывают всем, как уничтожают тракторы и говорят, что уничтожили новейшее оружие Запада. Разве можно быть такими тупыми?

Правительство США имеет связи с инопланетянами и уже использует их на поле боя на Земле. Это измена. Вторжение началось. Теперь понятно, почему могущественный Путин не смог взять Киев за 3 дня.

Нет, должно быть другое объяснение. И это объяснение – трансформеры. Правительство США имеет связи с инопланетянами и уже использует их на поле боя на Земле. Это измена. Вторжение началось. Теперь понятно, почему могущественный Путин не смог взять Киев за 3 дня. С первого дня войны тракторы были там. И российское новое оружие, самое современное находящееся на планете, не способно конкурировать с оружием инопланетян. Поэтому и кинжалы не долетают, и Искандеры не смеются.

Кто должен за это ответить? Сколько уже невинных россиян убили скрывающиеся под видом тракторов роботы-трансформеры? Сколько еще правительство будет скрывать правду?

Может, потому Запад ведет войну против России и Китая, потому что Запад уже руководствуется инопланетянами? Может Байден просто раб инопланетян? Как он может доказать обратное? Только Россия и Китай, и Уганда, против вторжения.

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И, может быть, поэтому Запад ведет войну против России и Китая, потому что Запад уже руководствуется инопланетянами? Может Байден просто раб инопланетян? Как он может доказать обратное? Только Россия и Китай, и Уганда сопротивляются вторжению. Только там режимы настолько сильные и мощные, что способны устоять. Они понимают, что либеральные ценности, навязываемые Западом, являются ценностями инопланетян. Который хочет истребить человечество с помощью гендера. Которые хотят, чтобы люди просто перестали размножаться и вымерли. И уволили планету для пришельцев.

Кремль знает правду. Сколько раз такие сигналы подавали Медведев, Патрушев и другие. А мы просто не слышим этого. Пора раскрыть уши. Пора прислушиваться к голосу разума. Пора сделать Землю свободной снова…

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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