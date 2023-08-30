"Маскируют свои возможности": Згурец назвал важную деталь относительно ракет, которыми 30 августа атаковали Украину
Российские оккупанты начали менять нумерацию крылатых ракет и создавать сложности с определением даты изготовления этих образцов
Об этом директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал в эфире Еспресо.
"Что интересного по сегодняшней ракетной атаке? Все крылатые ракеты были сбиты, но, что интересно, - у меня был разговор со специалистами. Они рассматривали обломки - россияне начали маскировать дату изготовления крылатых ракет. Раньше мы четко определяли, когда они изготовлены, потому что есть определенная нумерация", – сказал он.
Згурец подчеркнул, что раньше мы знали, что эти ракеты запускаются с колес - они производятся и используются для террористических ударов по Украине.
"На обломках нескольких ракет, которые были сбиты сегодня, значится, что они изготовлены условно в восьмом квартале прошлого года. Это подтверждение, что россияне начали менять нумерацию ракет и создавать сложности с определением даты изготовления этих образцов. Думаю, они маскируют свои возможности. Это маленькая деталь, связанная с сегодняшней атакой", - подытожил эксперт.
Атака на Украину в ночь на 30 августа: детали
Российские оккупанты запустили ударные БПЛА и крылатые ракеты для обстрела Украины. В результате падения обломков в Киеве два человека погибли, еще трое пострадали. В Житомирской области повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно. Больше об атаке читайте здесь.
В ночь с 29 на 30 августа украинские силы ПВО уничтожили в небе над Украиной 43 воздушных цели: 28 крылатых ракет и 15 ударных БПЛА. Всего было выпущено 44 цели.
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