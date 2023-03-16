Об этом в комментарии Эспрессо рассказал офицер ВСУ, спецназовец, народный депутат восьмого созыва Игорь Лапин.

17 февраля прошлого года украинские парламентарии в первом чтении приняли законопроект об усилении демократического гражданского контроля над ВСУ №4210. Во время подготовки ко второму чтению появились правки от Министерства обороны Украины. Их анализ вызвал неоднозначную реакцию.

Концепцию министра обороны обнародовали некоторые народные депутаты и военные.

Высшее военное руководство будет назначать гражданский министр обороны и гражданские депутаты…

По словам офицера Вооруженных Сил Украины, спецназначения и народного депутата Украины восьмого созыва Игоря Лапина, поправки пока не внесли, они пока только отражены в концепции министра обороны Алексея Резникова.

"Какая процедура голосования законов: сначала законопроект депутаты голосуют в первом чтении. В нем есть набор статей, – объясняет Игорь Лапин. – Потом говорят: надо подготовить правки, у кого какие "хотелки". И вот между первым и вторым чтением документ находится в Комитете, депутаты подают правки, комитет. И в контексте этих предложений есть такая вещь, которая называется концепция Министерства обороны. Предложения в ней скрыты под хорошими евроинтеграционными и натовскими стандартами о гражданском контроле над Вооруженными силами. Один из таких моментов мы когда-то приняли, что министром обороны должно быть гражданское лицо. Это согласно стандартам НАТО. Вот они под маскировкой таких стандартов хотят втиснуть элементы этой концепции".

По мнению Игоря Лапина, концепцию постараются разбавлять как предложения от профильных министерств и ведомств, от народных депутатов или какие-то комитетские правки. Впрочем, увидим мы их, когда документ появится на сайте и в зале Верховной Рады.

Думаю, будут "пропихивать" законопроект голосами "Слуг народа" и бывшей ОПЗЖ

Что это за концепция? Согласно документу, высшее военное руководство будет назначать министр обороны и голосовать за него депутаты. То есть, гражданский человек и гражданские депутаты будут формировать команду для военного. Кроме того, там записаны нормы о том, что военнослужащие не могут комментировать политические события, а также принимать участие в выборах.

Читайте также: Почти диктатура. Как в проект закона 4210 проталкивают сомнительные нормы

"Думаю, они будут пытаться "пропихивать" этот законопроект голосами "Слуг народа" и бывшей ОПЗЖ, – убежден Игорь Лапин. – Для чего это делается? "Зеленые" видят, какие сейчас рейтинги. К примеру, Залужный, еще даже не говорил, что идет в политику, а уже их "бьет".То есть первый элемент - ограничить полномочия Главнокомандующего через вмешательство министра обороны и народных депутатов. Кроме того, Алексея Резникова нельзя увольнять в течение пяти лет. Этот пункт прямо противоречит Конституции. Если Президент назначил, что уже его не трогать?Но здесь еще один "собака зарыт". Представим, что Зеленский не пойдет на выборы, и "в наследство" новому президенту достанется Алексей Резников.А тогда куда засунуть конституционные полномочия главы государства назначить министра обороны, подавать его кандидатуру в парламент?

Игорь Лапин отмечает: если за эти правки таки проголосуют в Верховной Раде, страной после войны будут руководить люди, которые не будут причастны к нашей победе.

"Представим, мы всех победили, и пока мы все в армии и нет указа о демобилизации, объявляются выборы и регистрация кандидатов, – говорит Игорь Лапин. – А все патриоты – в форме. А если они в форме, то не имеют права баллотироваться . Более того, еще и не имеют права комментировать. Это все – нарушение Конституции".