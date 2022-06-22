Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"С целью проведения мероприятий оперативной маскировки и демонстрации своего присутствия, подразделения вооруженных сил Беларуси размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков", - отметил представитель Минобороны.

По его словам, идет проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси, предварительно до 25 июня. Кроме того, сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетных и авиационных ударов по Украине.

Мотузяник добавил, что до семи белорусских батальонов продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

Основные усилия сосредоточены на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и охране госграницы (к дежурству привлечены военнослужащие срочной службы).

Отметим, сегодня, 22 июня, в минобороны Беларуси сообщили, что их военные начали мобилизационные учения в Гомельской области, граничащей с Украиной.

В то же время глава Волынской ОВА заверил , что в 15-километровой зоне приграничья с Беларусью все спокойно.

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