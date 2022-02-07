Маскировали психотропные вещества под камни: в Киеве разоблачили деятельность двух каналов распространения наркотиков

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура на своей странице в Facebook.



"Так, в ходе патрулирования территории Святошинского района Киева, правоохранители разоблачили двух мужчин, которые осуществляли "закладки" на ул. Рабочей", - говорится в сообщении.



Кроме того, по улице Краснозаводской правоохранители задержали еще одного наркодельца, у которого изъяли 85 пакетов с PVP, мефедроном, экстази и каннабисом. Он сбывал запрещенные вещества через почтовые отправления, служби такси и путем "закладок". Оплату за "товар" мужчина принимал в виде криптовалюты.



В настоящее время троим задержанным сообщено о подозрении по статье о незаконном производстве и распространении наркотиков (ч.2 ст. 307 УК Украины). Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются источники поступления наркотиков.

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