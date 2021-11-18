Маска снижает риск заражения коронавирусом на 53%, - ученые

Об этом сообщает The Guardian.



"Систематический обзор и мета-анализ нефармацевтических вмешательств впервые показали, что ношение масок, соблюдение социальной дистанции и мытье рук - это эффективные меры по сдерживанию случаев заболевания, причем наиболее эффективно ношение масок", - рассказали ученые из Эдинбургского университета и университета Монаша (Мельбурн) , Австралия).



Ученые установили, что ношение масок и регулярное мытье рук снижают риск коронавирусной болезни на 53%, а соблюдение социальной дистанции – на 25%.



Исследователи также считают, что блокирование и закрытие границ, школ и рабочих мест требует дополнительного анализа, чтобы исследовать их негативное влияние на население.



Результаты исследования были получены учёными на основе анализа более 30 экспериментов со всего мира.

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