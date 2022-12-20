Маска пригласили в Европарламент на разговор по ситуации с Twitter, – Politico
Президент Европарламента Роберта Мецола направила в понедельник письмо владельцу Twitter миллиардеру Илону Маску с просьбой прибыть в Брюссель для "откровенного публичного обмена мнениями" с законодателями
Об этом сообщает Politico.
"Twitter играет центральную роль в демократической жизни Европейского Союза и обеспечивает возможность для гражданского дискурса, - написала она. - Twitter не должен невольно стать катализатором языка ненависти, вмешательства в выборы и дезинформации".
Отмечается, что в Европе обеспокоены рядом хаотических и противоречивых мер Маска, в частности, массовыми увольнениями, отстранением журналистов и изменением в правилах соцсети.
Пока неизвестно, принял ли Маск приглашение.
- Напомним, в понедельник пользователи Twitter ответили "да" на вопросы миллиардера, должен ли он, по их мнению, уйти в отставку с должности генерального директора компании.
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