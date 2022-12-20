Об этом сообщает Politico.

"Twitter играет центральную роль в демократической жизни Европейского Союза и обеспечивает возможность для гражданского дискурса, - написала она. - Twitter не должен невольно стать катализатором языка ненависти, вмешательства в выборы и дезинформации".

Отмечается, что в Европе обеспокоены рядом хаотических и противоречивых мер Маска, в частности, массовыми увольнениями, отстранением журналистов и изменением в правилах соцсети.

Пока неизвестно, принял ли Маск приглашение.

Напомним, в понедельник пользователи Twitter ответили "да" на вопросы миллиардера, должен ли он, по их мнению, уйти в отставку с должности генерального директора компании.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb