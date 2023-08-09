"Си меняет свою точку зрения на войну против Украины", — примерно так пишут мировые медиа. Звучит правдоподобно, но здесь следует объяснить все составляющие логики лидера КНР.

Первое: в Саудовской Аравии Китай сражался за доверие Глобального Юга. А странам того же африканского континента не нужна война, они переживают за хлеб и стабильность в их регионах.

В конкуренции за симпатии третьего мира Поднебесная должна конкурировать с саудитами, которые также решили из "государства-бензоколонки" превратиться в глобального лидера. Саудовская Аравия особо не обременена дружбой с Московией, поэтому и китайцам как-то не годилось притворяться адвокатами "Джека-потрошителя".

Будем откровенны, у Поднебесной немало органических причин для раздражительности в отношении РФ, включая блокаду зерновой сделки: она обернулась проблемами с продовольствием в странах Глобального Юга, в том числе — в Китае. Но главной претензией к московитам является непредсказуемость сроков войны, дестабилизирующая мир.

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Второе. Китай использовал форум для противодействия США, пытающихся изолировать Пекин. Ожидайте, что политика Си будет двуликой.

С одной стороны, он и дальше будет заигрывать с европейскими столицами, будет крутить тем же Макроном, как цыган солнцем, будет предлагать новые мирные инициативы по Украине и на пару с Эрдоганом будет добиваться восстановления зернового коридора.

С другой стороны, будет меряться амбициями из США. К примеру, одновременно с форумом в Джидде, Китай и Мордор направили 11 патрульных кораблей в район Аляски. Учитывая войну в Украине и напряженность вокруг Тайваня, "общие учения" двух государств иначе как провокацией назвать трудно.

Третье. Взаимоотношения между Китаем и Московией многоуровневые и сложнее, чем выглядит со стороны.

Москва и Пекин приложили немалые усилия, чтобы избавиться от всех накопленных оскорблений во взаимоотношениях, чтобы сосредоточиться на целях, где сходятся их интересы. При этом Си не боится нанести удар России — особенно, если ее действия угрожают интересам КНР.

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Москва иногда пытается отгавливаться, но в итоге проигрывает. Недавно российские пограничники проявили жестокость к нескольким китайцам, продержав несколько часов на границе. В китайских сетях разошлось видео брутального обращения с гражданами КНР, и блоггеры раскручивали тему, что "Россия не стоит тех испытаний, которые Пекин переживает из-за позиции США и их союзников".

Поэтому можно говорить о начале проукраинского тренда в дипломатии Китая. Но надо понимать, что политика Пекина никогда не будет ни проукраинской, ни пророссийской: она всегда будет прокитайской, и будет формироваться исключительно их национальным интересом, а попутчики могут быть разными. Как говорится, Китай настолько велик, что у него может быть только один партнер – это он сам.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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