Маск заявил, что выпуск спортивного электромобиля Tesla Roadster переносится на 2023 год

Об этом Маск написал в Twitter.



"2021 был годом безумного дефицита цепочки поставок, так бы у нас было хоть 17 новых продуктов - ни один бы из них не стал поставляться. Если предположить, что 2022 год не станет мега-драмой, новый Roadster должен появиться в продаже в 2023 году ", - написал бизнесмен.

Как известно, Tesla представила Roadster нового поколения в 2017 году.

В компании тогда анонсировали, что Roadster будет обладать максимальной скоростью не менее 400 км/ч, аккумуляторной батареей мощностью 200 киловатт-часов, что обеспечит 1000 км дальности при полной зарядке, и тремя электродвигателями, позволяющими разгоняться до 97 км/ч менее чем за 2 секунды.

Дебют Roadster на рынке должен был состояться еще в прошлом году, но его отложили из-за смены приоритетов компании.