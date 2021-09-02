Маск заявил, что выпуск спортивного электромобиля Tesla Roadster переносится на 2023 год
Основатель Tesla Илон Маск заявил, что выпуск новой версии спортивного электромобиля Tesla Roadster начнется с 2023 года, причина задержки - проблемы в цепочках поставок
Об этом Маск написал в Twitter.
"2021 был годом безумного дефицита цепочки поставок, так бы у нас было хоть 17 новых продуктов - ни один бы из них не стал поставляться. Если предположить, что 2022 год не станет мега-драмой, новый Roadster должен появиться в продаже в 2023 году ", - написал бизнесмен.
Как известно, Tesla представила Roadster нового поколения в 2017 году.
В компании тогда анонсировали, что Roadster будет обладать максимальной скоростью не менее 400 км/ч, аккумуляторной батареей мощностью 200 киловатт-часов, что обеспечит 1000 км дальности при полной зарядке, и тремя электродвигателями, позволяющими разгоняться до 97 км/ч менее чем за 2 секунды.
Дебют Roadster на рынке должен был состояться еще в прошлом году, но его отложили из-за смены приоритетов компании.
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