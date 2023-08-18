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Маск заявил, что в Twitter уберут функцию блокировки пользователей

18 августа, 2023 пятница
21:22
Технологии

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что в социальной сети X, известной ранее как Twitter, исчезнет функция блокировки пользователей

Об этом он написал в соцсети X.

"Блокировка как функция будет удалена, за исключением частных сообщений", - отметил Маск.

Он добавил, что такая функция "не имеет смысла" и порекомендовал пользователям X использовать функцию "выключения звука" для нежелательных аккаунтов.

Произошедшие нововведения в Twitter после покупки компании Илоном Маском

27 октября 2022 года Маск намекнул, что приобрел компанию Twitter, которая владеет одноименной соцсетью. Он поделился видео, на котором заходит в штаб-квартиру компании. Кроме того, миллиардер изменил подпись на своей странице в соцсети "Chief Twit".

Илон Маск запустил в Twitter премиальную подписку за $8 долларов, которая необходима для получения синей галочки и верификации аккаунта. Кроме того, Маск заявил, что любой twitter-аккаунт, использующий чужое имя без четкого указания на пародию, будет заблокирован.

22 ноября 2022 года миллиардер презентовал новую концепцию развития компании, в которой отметил приоритетность шифрования частных сообщений. Разработчики будут работать и над созданием голосовых и видеозвонков между учетными записями.

Илон Маск также объявил, что начнет восстанавливать заблокированные аккаунты в сети. В частности, он разблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа и снял ограничения на аккаунты, связанные с Кремлем.

Затем в Twitter запустили счетчик, показывающий, сколько людей просмотрели опубликованный твит, объявили о расширении списка политической рекламы, которую можно публиковать в социальной сети, и ввели новую политику "нулевой толерантности" к сообщениям с насильственными высказываниями.

18 февраля компания Twitter заявила, что только подписчики Twitter Blue смогут пользоваться функцией двухфакторной аутентификации через СМС.

4 апреля пользователи Twitter заметили, что кнопка в виде синей птички в верхнем левом углу страницы сменилась на изображение собаки породы сиба-ина Doge, в честь которой названа криптовалюта Dogecoin. Такое решение владелец Twitter Илон Маск объяснил тем, что еще когда он только задумывался о приобретении какой-то соцсети, один из пользователей посоветовал ему купить Twitter и сменить лого с птичкой на собаку.

С 14 апреля пользователям разрешено взымать плату за доступ к своему контенту: от длинного текста до многочасового видео. Кроме того, в соцсети пользователям с платной подпиской разрешили публиковать длинные видео.

1 июня владелец социальной сети Twitter Илон Маск подтвердил, что платформа может быть переименована в X в ответ на твит Daily News.

1 июля Twitter закрыл доступ к публикациям неавторизованным пользователям и теперь потребует от них иметь учетную запись в соцсети для просмотра твитов.

16 августа платформа ввела новую функцию для пользователей премиум-подписки, предусматривающую возможность выделять некоторые публикации в новой вкладке Highlights.

Мир
Илон Маск
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