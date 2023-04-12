Маск заявил, что в настоящее время в Twitter работает 1 500 сотрудников и теперь он "почти безубыточен"
Бизнесмен Илон Маск заявил, что сокращение штата начали давать свои плоды, а большинство рекламодателей вернулись на платформу, поэтому теперь Twitter "почти безубыточный"
Об этом пишет Reuters .
Он рассказал, что сейчас в Twitter работает 1500 сотрудников, в то время как до массовых сокращений их было 8 000. Reuters отмечает, что такие массовые сокращения затронули и инженеров платформы, что вызвало много сбоев в ее работе. На прошлой неделе в соцсети произошел шестой серьезный сбой с начала года.
Маск рассказал, что когда он пришел, Twitter был в "минусе" на 3 млрд долларов, поэтому бизнесмен был вынужден принять радикальные меры, среди которых и массовые сокращения.
"В этом квартале мы можем выйти в плюс, если все пойдет хорошо", - комментирует Маск.
Он также отметил, что уменьшение рекламодателей после приобретения бизнесменом компании было связано с "циклическим характером расходов на рекламу", однако сейчас большинство рекламодателей вернулись.
- 4 ноября 2022 года Илон Маск начал посылать работникам компании электронные письма с информацией о том, что они уволены. Уже 5 ноября работники Twitter подали на компанию коллективный иск в суд из-за того, что новый гендиректор Twitter Илон Маск планирует ненадлежащим образом сократить более 3 тыс. сотрудников.
- 11 ноября Илон Маск предупредил о возможном банкротстве компании.
- 8 января компания Twitter в очередной раз уволила рабочих: теперь сократили штат команды по доверию и безопасности, которая занимается глобальной модерацией контента.
- Позже в СМИ появилась информация о том, что более 500 рекламодателей Twitter приостановили расходы на сайт микроблогов после покупки Илоном Маском соцсети в 2022 году.
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