Об этом пишет Reuters .

Он рассказал, что сейчас в Twitter работает 1500 сотрудников, в то время как до массовых сокращений их было 8 000. Reuters отмечает, что такие массовые сокращения затронули и инженеров платформы, что вызвало много сбоев в ее работе. На прошлой неделе в соцсети произошел шестой серьезный сбой с начала года.

Маск рассказал, что когда он пришел, Twitter был в "минусе" на 3 млрд долларов, поэтому бизнесмен был вынужден принять радикальные меры, среди которых и массовые сокращения.

"В этом квартале мы можем выйти в плюс, если все пойдет хорошо", - комментирует Маск.

Он также отметил, что уменьшение рекламодателей после приобретения бизнесменом компании было связано с "циклическим характером расходов на рекламу", однако сейчас большинство рекламодателей вернулись.