Маск заявил, что "цвет украинской нации гибнет в окопах без территориальных достижений"
Американский миллиардер Илон Маск выразил мнение, что в случае, если контрнаступление ВСУ провалится, Россия завоюет еще больше украинских территорий
Своими мыслями по поводу войны в Украине бизнесмен поделился в Twitter.
"Цвет украинской и российской молодежи долгое время погибал в окопах почти без территориальных достижений. Какая бы сторона ни пошла в наступление на крепко укрепленные позиции, потеряет гораздо больше солдат", - написал Маск.
По его словам, численность российской и украинской армии составляет 4:1, поэтому РФ выиграла войну на истощение.
"Если украинское наступление провалится с большими потерями, российская контратака захватит гораздо больше территории. Поэтому большого наступления не было", – высказался миллиардер.
- В октябре 2022 года Маск заявил, что восток Украины более благосклонен к РФ.
- В прошлом месяце экс-ведущий Fox News Такер Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС. Илон Маск перепостил этот твит, то есть фактически поддержал позицию Карлсона.
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