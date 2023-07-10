Своими мыслями по поводу войны в Украине бизнесмен поделился в Twitter.

"Цвет украинской и российской молодежи долгое время погибал в окопах почти без территориальных достижений. Какая бы сторона ни пошла в наступление на крепко укрепленные позиции, потеряет гораздо больше солдат", - написал Маск.

По его словам, численность российской и украинской армии составляет 4:1, поэтому РФ выиграла войну на истощение.

"Если украинское наступление провалится с большими потерями, российская контратака захватит гораздо больше территории. Поэтому большого наступления не было", – высказался миллиардер.