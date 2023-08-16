Маск заявил, что Цукерберг отказался от поединка с ним в Колизее

Об этом Маск написал в Twitter.

"Италия любезно предложила Колизей. Цук отказался, я предложил его дом как "безопасное место". К сожалению, он "путешествовал". Есть ли место, где он будет драться?" – написал Маск.

Он заявил, что пошутил о бое с Цукербергом.

Что известно о войне между Цукербергом и Маском

22 июня Илон Маск опубликовал в Twitter сообщение, что " готов к бою в клетке" с Цукербергом. В ответ на это Цукерберг обнародовал пост, в котором попросил отправить ему адрес предстоящего боя. Накануне потасовки мужчины также обсудили, кто каким спортом занимается.

После этого модель и диетология Мэй Маск, мать миллиардера и владельца Twitter отреагировала на решение сына подраться в клетке. Она запретила ему сразиться с Цукербергом.

Впоследствии Маск заявил , что предложенный им бой в клетке с Цукербергом будет транслироваться в прямом эфире на X.

После недавнего заявления главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска о готовности к "поединку в клетке", основатель и генеральный директор Meta Марк Цукерберг предложил провести бой 26 августа. Первый ответил, что ему может понадобиться операция.

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в пятницу, 11 августа, заявил , что договорился с итальянскими властями о месте проведения боя с основателем и генеральным директором Meta Марком Цукербергом.

Основатель компании Meta Марк Цукерберг заявил , что Илон Маск "несерьезно настроен" на бой и "пора двигаться дальше".