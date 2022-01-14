Tesla начала продавать ряд товаров за криптовалюту Dogecoin

Об этом сообщает Reuters.



На сайте Tesla Cyberwhistle и Cyberquad for Kids теперь можно приобрести за криптовалюту.



После публикации твита стоимость криптовалюты выросла более чем на 20%. По данным на 14 января один Dogecoin теперь стоит 0,2 доллара (5,5 грн).

Напомним, 7 ноября Илон Маск попросил своих подписчиков в Twitter с помощью опроса решить, продавать ли ему 10% акций компании Telsa стоимостью $21 млрд. Большинство подписчиков предпринимателя проголосовали за продажу.

22 декабря Маск заявил, что продал "достаточно акций" компании, чтобы достичь обещанных 10%.

29 декабря Маск продал еще часть акций Tesla стоимостью $1 млрд.