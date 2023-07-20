Об этом информирует BBC .

Мультимиллиардер сделал эти комментарии после того, как Tesla заявила об уменьшении прибыли из-за жесткой конкуренции. В прошлые месяцы компания снизила цены на своих основных рынках, включая США и Китай. Это привело к падению акций Tesla более чем на 4% во время внебиржевых торгов в Нью-Йорке.

Tesla заявила, что ее маржа валовой прибыли снизилась до 18,2% за завершившийся в июне квартал, что является самым низким уровнем за последние четыре года. Это по сравнению с 26,2% за аналогичный период в прошлом году.

В ходе телефонной конференции с аналитиками Уолл-стрит Илон Маск намекнул, что готов к дальнейшему снижению цен, если это будет необходимо.

"Иногда кажется, что мировая экономика разваливается, на следующий день - все хорошо. Я не знаю, что происходит. Я назвал бы это, беспокойными временами", - добавил Маск.

Профессор бизнес-школы Стерна Нью-Йоркского университета Арун Сундарараджан сказал, что инвесторы обеспокоены возможным дальнейшим снижением цен на продукцию автопроизводителя: "Это сродни ценовой войне без долгосрочной стратегии повышения маржи, если Tesla выиграет войну".

Последние новости о компании

В середине апреля компания Tesla в очередной раз снизила цены на электромобили в Европе, Израиле и Сингапуре, расширив глобальную учетную кампанию.

В начале марта Tesla уже в пятый раз в этом году снизила в США цены на свои самые дорогие электрические автомобили: Model S и Model X.

18 мая Tesla предложила создать фабрику в Индии по производству электромобилей для продаж и экспорта.

21 июня исполнительный директор Tesla Илон Маск заявил , что премьер-министр Индии Нарендра Моди подталкивает автопроизводителя сделать значительные инвестиции в страну. Объявление ожидается в ближайшее время.

6 июля на китайском правительственном мероприятии Маск выразил свое видение роботизированного будущего, но призвал к большему контролю ИИ.

7 июля стало известно о том, что компания Tesla Inc. начала увольнять некоторых работников на производстве аккумуляторов для электромобилей на заводе в Китае, в то время как ценовая война между производителями ослабевает.

Также 7 июля сообщалось, что Tesla заявила , что будет давать в Китае новым покупателям своих пользующихся наибольшим спросом электромобилей скидку в размере почти 500 долларов США, если они предъявят рекомендацию от уже действующего владельца электрокара компании.