Об этом пишет Bloomberg .

Отмечается, что Илон Маск неоднократно заявлял о потенциальной опасности от искусственного интеллекта, поэтому он решил создать собственную альтернативу чат-боту ChatGPT, который будет называться TruthGPT.

Маск подчеркнул, что его разработка будет "максимально ищущим правду ИИ, который старается понять природу Вселенной". Бизнесмен считает, что искусственный интеллект, желающий понять человечество, с меньшей вероятностью уничтожит его.

Издание напоминает, что ранее Маск назвал искусственный интеллект более опасным, чем автомобили или ракеты, и подчеркнул, что он может уничтожить человечество.