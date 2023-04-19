Маск заявил, что созданный им искусственный интеллект с меньшей вероятностью захочет уничтожить человечество
Бизнесмен Илон Маск заявил, что искусственный интеллект, который он планирует создать, будет пытаться "понять природу Вселенной" и с меньшей вероятностью захочет "уничтожить человечество"
Об этом пишет Bloomberg .
Отмечается, что Илон Маск неоднократно заявлял о потенциальной опасности от искусственного интеллекта, поэтому он решил создать собственную альтернативу чат-боту ChatGPT, который будет называться TruthGPT.
Маск подчеркнул, что его разработка будет "максимально ищущим правду ИИ, который старается понять природу Вселенной". Бизнесмен считает, что искусственный интеллект, желающий понять человечество, с меньшей вероятностью уничтожит его.
Издание напоминает, что ранее Маск назвал искусственный интеллект более опасным, чем автомобили или ракеты, и подчеркнул, что он может уничтожить человечество.
- Ранее сообщалось , что миллиардер Илон Маск работает над запуском стартапа по искусственному интеллекту, который будет конкурировать с производителем ChatGPT OpenAI
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