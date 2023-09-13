Маск заявил, что не включил Starlink в Крыму из-за санкций США против РФ

Об этом Маск заявил во время разговора на All-In Summit 2023 года.

"Причина, по которой его (Starlink, - ред.) отключили действительно интересная, потому что США ввели санкции против РФ и нам фактически не разрешено... это включает Крым под санкции и нам фактически запрещено включать подключение к стране (которая под санкциями, – ред.) без одобрения правительства США», – заявил Маск.

По его словам, просьба включить Starlink в Крыму была срочной.

"Украина вообще не дала нам никаких предупреждений или чего-то такого. Мы получили срочный звонок от украинского правительства о том, что нам нужно включить Крым. Посреди ночи", - рассказал миллиардер.

Он добавил, что если бы президент США Джо Байден дал приказ включить Starlink на полуострове, то он бы это сделал, однако, "запросов не поступало".

Илон Маск также сравнил запрос на включение связи в Крыму с атакой типа "Перл-Гарбор", ставшей началом войны в Тихом океане между Японией и США, и заявил, что Украина своей просьбой якобы попросила "действительно проактивно принять участие в большой войне".

Что предшествовало

Об отключении Starlink в биографии Илона Маска написал писатель Уолтер Айзексон. По его словам, бизнесмен боялся, чтобы ВСУ не использовали технологию для нанесения удара по ЧФ России.

Маск в свою очередь заявил, что не отключал Starlink в Крыму – он отклонил запрос Украины на его подключение.

"SpaceX ничего не дезактивировал. Был срочный запрос от государственных органов на активацию Starlink до Севастополя. Очевидным намерением было потопить большую часть российского флота на якоре. Если бы я согласился на их запрос, тогда SpaceX был бы явным соучастником большой войны и эскалации конфликта", – объяснил бизнесмен.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк назвал действия Маска смесью невежества и великого эго, в результате чего стали многочисленные человеческие жертвы.

Позже Маск заявил , что не считает себя предателем из-за отключения спутникового интернета Starlink во временно оккупированном россиянами Крыму.

"Я – гражданин Соединенных Штатов и имею только этот паспорт. Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней. Конгресс США не объявлял войну России. Если кто-то и предатель, то это те, кто называет меня таким", - заявил миллиардер.

В Сенате США требуют провести расследование в отношении компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска после того, как он признал, что заблокировал спутниковый интернет Starlink во временно оккупированном Крыму.

Следует отметить, что это не первый скандал с участием Маска. В прошлом году компания SpaceX сообщила Пентагону, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине. В конце концов, США взяли расходы на себя.