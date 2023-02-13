Маск заявил, что не допустит "эскалации конфликта" в ответ на призыв возобновить ВСУ полный доступ к Starlink
Американский астронавт Скотт Келли призвал Илона Маска вернуть ВСУ полный доступ к Starlink. Бизнесмен отказал в просьбе и оправдал это тем, что "не допустит эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне"
Об этом он написал в Twitter.
11 февраля Скотт Келли обратился в Маску с просьбой вернуть украинским военным полный доступ к Starlink, поскольку это "вопрос выживания".
"Украина крайне нуждается в вашей постоянной поддержке. Пожалуйста, возобновите полную функциональность своих спутников Starlink. Защита от геноцидного вторжения не является наступательной способностью. Это выживание. Будут утрачены невинные жизни. Вы можете помочь", - говорится в сообщении.
13 февраля Маск прокомментировал просьбу и заявил, что, несмотря на то, что Starlink - это "коммуникационный хребет" Украины и передовой в частности, где нет другого интернета, он "не допустит эскалации конфликта".
"Вы достаточно умны, чтобы не глотать вбросы от СМИ и другую пропаганду. Starlink является коммуникационным хребтом Украины, особенно на передовой, где почти все другие возможности интернета уничтожены. Но мы не допустим эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне", - ответил Илон Маск.
- Компания Илона Маска SpaceX приняла меры, чтобы предотвратить использование защитниками Украины спутникового интернета Starlink для управления дронами. Президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что спутниковый интернет Starlink, обеспечивавший украинским военным широкополосную связь, "никогда не предназначался для использования в качестве оружия".
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