Об этом он написал в Twitter.

11 февраля Скотт Келли обратился в Маску с просьбой вернуть украинским военным полный доступ к Starlink, поскольку это "вопрос выживания".

"Украина крайне нуждается в вашей постоянной поддержке. Пожалуйста, возобновите полную функциональность своих спутников Starlink. Защита от геноцидного вторжения не является наступательной способностью. Это выживание. Будут утрачены невинные жизни. Вы можете помочь", - говорится в сообщении.

13 февраля Маск прокомментировал просьбу и заявил, что, несмотря на то, что Starlink - это "коммуникационный хребет" Украины и передовой в частности, где нет другого интернета, он "не допустит эскалации конфликта".

"Вы достаточно умны, чтобы не глотать вбросы от СМИ и другую пропаганду. Starlink является коммуникационным хребтом Украины, особенно на передовой, где почти все другие возможности интернета уничтожены. Но мы не допустим эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне", - ответил Илон Маск.