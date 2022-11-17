Маск заявил, что найдет нового СЕО для Twitter
Илон Маск заявил, что планирует найти нового лидера Twitter и рассчитывает сократить свое время в компании
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова нового владельца во время показаний в суде по делу его пакета выплат в должности гендиректора Tesla, одобренного инвесторами в 2018 году.
Илон Маск написал в микроблоге, что продолжит управлять компанией, пока компания не станет сильной, "хоть это займет некоторое время". После того, как основатель и бывший СЕО компании Джек Дорси отказался от должности генерального директора.
Новый владелец признал, что некоторые инженеры Tesla помогали в оценке команд Twitter, но Илон Маск сказал, что это было "на добровольной основе" и в нерабочее время. Инвесторы автопроизводителя озабочены количеством времени, которое Маска уделяет приобретенной компании.
Маск надеется завершить реструктуризацию Twitter на этой неделе.
Также миллиардер вскоре анонсировал возможность писать длинные посты в соцсети.
- 27 октября стало известно, что Маск завершил эпопею с покупкой Twitter. По его словам, он это сделал, чтобы помочь человечеству.
- 28 октября стало известно, что Маск планирует стать гендиректором компании, а в ЕС пообещали внимательно следить за тем, чтобы он не превратил Twitter в платформу для разжигания ненависти. В то же время миллиардер пообещал , что будет соблюдать законы ЕС.
- Позже Илон Маск распустил совет директоров Twitter.
- 31 октября стало известно, что Twitter начнет взимать $20 в месяц за синюю галочку верификации. Суть новшеств состоит в том, чтобы заменить Twitter Blue, дополнительную подписку компании стоимостью $4,99 на более дорогую подписку, включающую верификацию аккаунта.
- 7 ноября миллиардер Илон Маск сказал , что преследует цель сделать соцсеть самым точным источником информации.
- Илон Маск заявил, что любой twitter-аккаунт, использующий чужое имя без четкого указания на пародию, будет заблокирован.
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- 11 ноября новый владелец Twitter Илон Маск предупредил о возможном банкротстве компании.
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