Маск заявил, что найдет нового СЕО для Twitter

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова нового владельца во время показаний в суде по делу его пакета выплат в должности гендиректора Tesla, одобренного инвесторами в 2018 году.

Илон Маск написал в микроблоге, что продолжит управлять компанией, пока компания не станет сильной, "хоть это займет некоторое время". После того, как основатель и бывший СЕО компании Джек Дорси отказался от должности генерального директора.

Новый владелец признал, что некоторые инженеры Tesla помогали в оценке команд Twitter, но Илон Маск сказал, что это было "на добровольной основе" и в нерабочее время. Инвесторы автопроизводителя озабочены количеством времени, которое Маска уделяет приобретенной компании.

Маск надеется завершить реструктуризацию Twitter на этой неделе.

Также миллиардер вскоре анонсировал возможность писать длинные посты в соцсети.

27 октября стало известно, что Маск завершил эпопею с покупкой Twitter. По его словам, он это сделал, чтобы помочь человечеству.

28 октября стало известно, что Маск планирует стать гендиректором компании, а в ЕС пообещали внимательно следить за тем, чтобы он не превратил Twitter в платформу для разжигания ненависти. В то же время миллиардер пообещал , что будет соблюдать законы ЕС.

Позже Илон Маск распустил совет директоров Twitter.

31 октября стало известно, что Twitter начнет взимать $20 в месяц за синюю галочку верификации. Суть новшеств состоит в том, чтобы заменить Twitter Blue, дополнительную подписку компании стоимостью $4,99 на более дорогую подписку, включающую верификацию аккаунта.

7 ноября миллиардер Илон Маск сказал , что преследует цель сделать соцсеть самым точным источником информации.

Илон Маск заявил, что любой twitter-аккаунт, использующий чужое имя без четкого указания на пародию, будет заблокирован.

Новый владелец компании Twitter Илон Маск обсуждал с советником возможность сделать доступ к социальной сети платным.

Илон Маск продал акции Tesla на сумму $3,95 миллиарда спустя несколько дней после подписания соглашения на приобретение Twitter за $44 миллиарда.

Маск запретил сотрудникам Twitter работать дистанционно.

Компания Twitter Inc 11 ноября возобновила "официальные" значки для аккаунтов высокого профиля, чтобы бороться с проблемой использования одних людей за других.

11 ноября новый владелец Twitter Илон Маск предупредил о возможном банкротстве компании.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb