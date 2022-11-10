Маск запретил сотрудникам Twitter работать дистанционно

Об этом пишет Bloomberg

Новый владелец Twitter Илон Маск поздно вечером в среду впервые направил сотрудникам электронное письмо, чтобы подготовить их к "трудным временам впереди" и запретить работать дистанционно, за исключением тех случаев, которые он одобрит лично. В письме Маск подчеркнул, что нет "никакого способа подсластить сообщения" об экономических перспективах и о том, как это повлияет на такую зависимую от рекламы компанию, как Twitter.

Новые правила, которые вступают в силу немедленно, предполагают, что в офисе сотрудники должны работать не менее 40 часов в неделю.

Как отмечает издание, Twitter находится под руководством Маска уже почти две недели, и здесь произошло немало изменений. В частности за это время Маск уволил почти половину сотрудников и большинство руководящего аппарата, а также повысил цену на подписку на Twitter Blue до 8 долларов и добавил к ней верификацию пользователя. В своем электронном письме Маск подчеркнул, что хочет, чтобы подписки составляли половину дохода Twitter.

До прихода Маска Twitter разрешил своим работникам работать дистанционно из-за пандемии. Теперь это разрешение аннулировано. Маск также исключил "день отдыха" из календарей своих сотрудников, являвшийся ежемесячным выходным днем в масштабах всей компании, введенным в период пандемии.

"Впереди трудный путь, - написал Маск в письме, и для достижения успеха понадобится интенсивная работа". А также добавил, что "в течение следующих нескольких дней абсолютным главным приоритетом является поиск и приостановка любых проверенных ботов/троллей/спама".

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