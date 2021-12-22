Маск выполнил обещание перед пользователями Twitter и продал 10% акций компании Tesla

Об этом сообщает Reuters.

"Я продал достаточно акций, чтобы получить примерно 10% плюс опцион (договор, дающий право покупать или продавать определенный актив в будущем, но по той цене, которую определили уже сейчас, – ред.), и я пытался быть чрезвычайно точным", – заявил Маск.

7 ноября Илон Маск попросил своих подписчиков в Twitter с помощью опроса решить, продавать ли ему 10% акций компании Telsa стоимостью $21 млрд. Большинство подписчиков предпринимателя проголосовали за продажу.

После этого заявления акции компании лишились примерно четверти своей стоимости.

В то же время, по словам Маска, он решил продать акции поскольку вскоре должен был завершиться срок действия опционов. Однако он отметил, что продал больше, чем планировал, чтобы достичь отметки в 10%.

"Из 13,5 млн проданных акций, 8,06 млн было продано для уплаты налогов, связанных с выполнением опционов, согласно документам Tesla по ценным бумагам", - сообщают в издании.