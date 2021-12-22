Маск выполнил обещание перед пользователями Twitter и продал 10% акций компании Tesla
Исполнительный директор Tesla Илон Маск заявил, что продал "достаточно акций" компании, чтобы достичь обещанных 10%
Об этом сообщает Reuters.
"Я продал достаточно акций, чтобы получить примерно 10% плюс опцион (договор, дающий право покупать или продавать определенный актив в будущем, но по той цене, которую определили уже сейчас, – ред.), и я пытался быть чрезвычайно точным", – заявил Маск.
7 ноября Илон Маск попросил своих подписчиков в Twitter с помощью опроса решить, продавать ли ему 10% акций компании Telsa стоимостью $21 млрд. Большинство подписчиков предпринимателя проголосовали за продажу.
После этого заявления акции компании лишились примерно четверти своей стоимости.
В то же время, по словам Маска, он решил продать акции поскольку вскоре должен был завершиться срок действия опционов. Однако он отметил, что продал больше, чем планировал, чтобы достичь отметки в 10%.
"Из 13,5 млн проданных акций, 8,06 млн было продано для уплаты налогов, связанных с выполнением опционов, согласно документам Tesla по ценным бумагам", - сообщают в издании.
- Напомним, 10 декабря Илон Маск продал очередной пакет акций и написал, что думает о том, чтобы бросить работу и стать блоггером на полную ставку.
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