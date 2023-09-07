Маск выключил Starlink возле Крыма, чтобы помешать атаке ВСУ, потому что боялся ответного ядерного удара Путина, - биограф

Об этом в биографии Маска написал писатель Уолтер Айзексон, сообщает CNN.

"Когда украинские подводные беспилотники со взрывчаткой приблизились к российскому флоту, они потеряли связь и безвредно выбросились на берег", – пишет Айзексон.

Отмечается, что бизнесмен пытался помешать тайной операции ВСУ, поскольку опасался, что Россия применит ядерное оружие в ответ на атаку по Крыму.

Биограф отметил, что беспокойство Маска по поводу "мини-Перл-Харбора" не оправдалось в Крыму. По его словам, этот эпизод раскрывает уникальное положение, в котором оказался Маск во время войны в Украине, поскольку он стал влиятельным агентом, которого официальные лица США не могли игнорировать.

Биограф отметил, что когда Украина начала использовать терминалы Starlink для наступательных действий против России, Маск начал переосмысливать решение о предоставлении систем нашему государству.

"Starlink не была создана для войны. Это было для того, чтобы люди могли смотреть Netflix и отдыхать, подключаться к учебе и делать хорошие, мирные вещи, а не организовывать обстрелы беспилотниками", – заявил бизнесмен.

Айзексон в книге рассказал, что после разговора с Михаилом Федоровым, министром Украины по цифровой трансформации, в котором он призвал Маска снова предоставить доступ беспилотникам к Starlink, бизнесмен ответил, что "был поражен дизайном подводных аппаратов, но он не будет включать спутниковое покрытие для Крыма, поскольку Украина сейчас заходит слишком далеко и запрашивает стратегическое поражение.

После этого, в октябре прошлого года, Маск отказался оплачивать счета за терминалы Starlink, поскольку "SpaceX потратила десятки миллионов собственных денег на отправку спутникового оборудования в Украину". Однако позже, в частности, после заявления Пентагона о готовности оплатить работу системы, бизнесмен изменил свое решение и продолжил оплачивать поддержку Starlink в Украине.

Илон Маск и отключение Starlink в Украине.

В октябре 2022 года в верифицированном аккаунте Илона Маска появилась серия провокационных твитов. В частности, он предположил, как можно достичь мира в Украине, и предложил поддержать или нет его предложение. Среди пунктов, опубликованных в опросе Маска, - "провести еще раз референдум на временно оккупированных РФ украинских территориях" и "отдать России Крым". В комментариях Маску предложили демилитаризировать Россию и посоветовали учить историю.

14 октября SpaceX сообщила Пентагону, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине. Кроме этого, в письме также содержалась просьба в Пентагон взять на себя финансирование правительственного и военного использования Украиной системы Starlink, которая, по утверждению SpaceX, будет стоить более $120 млн до конца года и может обходиться около $400 млн в течение следующих 12 месяцев.

В Пентагоне прокомментировали ситуацию со Starlink и заверили, что Украина и в дальнейшем будет иметь все необходимое на поле боя.

24 октября Маск заявил, что Starlink продолжит работать в Украине, даже в том случае, если Пентагон откажется его финансировать.