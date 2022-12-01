Маск встретился Куком. В Apple говорят, что не рассматривали возможность удаления Twitter из App Store
Генеральный директор компании Apple Тим Кук заверил владельца компании Twitter и одноименной соцсети Илона Маска, что удаление программы Twitter из магазина App Store даже не рассматривалось
Об этом Маск написал в твиттере.
Так, 30 ноября он заявил, что посетил штаб-квартиру Apple и побеседовал с Куком.
"Среди прочего мы разобрались с недоразумением относительно возможного удаления Twitter из App Store. Тим дал понять, что Apple никогда не рассматривала такую возможность", - отметил Маск.
Ранее предприниматель говорил, что сделает свой смартфон, если Apple и Google запретят Twitter. Однако ни Apple, ни Google официально не заявляли и даже не намекали, что планируют запретить Twitter. В свою очередь обе компании имеют политику, которая предотвращает разжигание ненависти, дискриминацию и преследование.
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