Об этом Маск написал в твиттере.

Так, 30 ноября он заявил, что посетил штаб-квартиру Apple и побеседовал с Куком.

"Среди прочего мы разобрались с недоразумением относительно возможного удаления Twitter из App Store. Тим дал понять, что Apple никогда не рассматривала такую возможность", - отметил Маск.

Ранее предприниматель говорил, что сделает свой смартфон, если Apple и Google запретят Twitter. Однако ни Apple, ни Google официально не заявляли и даже не намекали, что планируют запретить Twitter. В свою очередь обе компании имеют политику, которая предотвращает разжигание ненависти, дискриминацию и преследование.

27 октября стало известно, что Маск завершил эпопею с покупкой Twitter. По его словам, он это сделал, чтобы помочь человечеству.

28 октября стало известно, что Маск планирует стать гендиректором компании, а в ЕС пообещали внимательно следить за тем, чтобы он не превратил Twitter в платформу для разжигания ненависти. В то же время миллиардер пообещал, что будет соблюдать законы ЕС.

Позже Илон Маск распустил совет директоров Twitter.

Впоследствии Маск запретил сотрудникам Twitter работать дистанционно.

11 ноября новый владелец Twitter Илон Маск предупредил о возможном банкротстве компании.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb