Об этом говорится в публикации журнала Forbes, который и является автором рейтинга.

За год Маск разбогател на 32% или $60,5 млрд.

"Это был безумный год для Маска, который в ноябре стал первым человеком с состоянием в 300 миллиардов долларов, прежде чем акции Tesla упали на фоне более широкой распродажи рынка и опасений инвесторов после того, как бизнесмен согласился купить Twitter за 44 миллиарда долларов", – говорится в рейтинге.

Следующими после Маска в рейтинге идут основатель Amazon Джефф Безос и один из основателей Microsoft Билл Гейтс.

Безос сейчас владеет состоянием в $151 млрд, что на 50 млрд меньше, чем в прошлом году. Состояние Безоса сократилось на четверть из-за падения цены акций Amazon более чем на 20%.

Третье место в рейтинге принадлежит Биллу Гейтсу, состояние которого оценивается в $106 млрд.

В топ-5 также вошли соучредитель Oracle Ларри Эллисон с состоянием в $101 млрд и известный предприниматель и инвестор Уоррен Баффет с $97 млрд.

Отметим, что только в сентябре SpaceX сообщил , что интернет от Starlink доступен на всех континентах мира, а самих терминалов Starlink уже более 1 млн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb