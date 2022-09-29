Маск впервые стал самым богатым человеком США, увеличив состояние за год более чем на 30%, - Forbes
Основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск впервые возглавил рейтинг 400 самых богатых бизнесменов США с состоянием в 251 миллиард долларов
Об этом говорится в публикации журнала Forbes, который и является автором рейтинга.
За год Маск разбогател на 32% или $60,5 млрд.
"Это был безумный год для Маска, который в ноябре стал первым человеком с состоянием в 300 миллиардов долларов, прежде чем акции Tesla упали на фоне более широкой распродажи рынка и опасений инвесторов после того, как бизнесмен согласился купить Twitter за 44 миллиарда долларов", – говорится в рейтинге.
Следующими после Маска в рейтинге идут основатель Amazon Джефф Безос и один из основателей Microsoft Билл Гейтс.
Безос сейчас владеет состоянием в $151 млрд, что на 50 млрд меньше, чем в прошлом году. Состояние Безоса сократилось на четверть из-за падения цены акций Amazon более чем на 20%.
Третье место в рейтинге принадлежит Биллу Гейтсу, состояние которого оценивается в $106 млрд.
В топ-5 также вошли соучредитель Oracle Ларри Эллисон с состоянием в $101 млрд и известный предприниматель и инвестор Уоррен Баффет с $97 млрд.
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