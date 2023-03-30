Текст письма опубликовал Институт будущей жизни (Future of Life Institute).

Авторы письма призвали разработчиков искусственного интеллекта немедленно прекратить минимум на полгода обучения более мощных систем, чем GPT-4 от OpenAI. Эксперты и руководители отрасли, подписавшие письмо, считают, что обучение следует остановить, пока не появятся общие протоколы безопасности. По их мнению, если учебу не удастся остановить быстро, то власти "должны вмешаться и ввести мораторий".

Авторы письма считают, что даже создатели "мощных цифровых умов" не могут их контролировать, а современные системы искусственного интеллекта начинают конкурировать с человеком.

"Нам следует спросить себя: должны ли мы позволить машинам наполнить наши информационные каналы пропагандой и ложью? Должны ли мы автоматизировать всю работу, включая приносящую удовольствие? Должны ли мы развивать бесчеловечные умы, которые в конечном итоге могут превзойти нас численностью, перехитрить и заменить? Имеем ли мы рисковать потерей контроля над нашей цивилизацией?" — говорится в письме.

Как отмечает Reuters, исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман не стал подписывать письмо.