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Маск, Возняк и более тысячи экспертов призвали прекратить разработку искусственного интеллекта

30 мартa, 2023 четверг
04:39
Технологии

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск, один из основателей Apple Стив Возняк и более тысячи экспертов подписали открытое письмо с призывом прекратить разработку продвинутого искусственного интеллекта

Текст письма опубликовал Институт будущей жизни (Future of Life Institute).

Авторы письма призвали разработчиков искусственного интеллекта немедленно прекратить минимум на полгода обучения более мощных систем, чем GPT-4 от OpenAI. Эксперты и руководители отрасли, подписавшие письмо, считают, что обучение следует остановить, пока не появятся общие протоколы безопасности. По их мнению, если учебу не удастся остановить быстро, то власти "должны вмешаться и ввести мораторий".

Авторы письма считают, что даже создатели "мощных цифровых умов" не могут их контролировать, а современные системы искусственного интеллекта начинают конкурировать с человеком.

"Нам следует спросить себя: должны ли мы позволить машинам наполнить наши информационные каналы пропагандой и ложью? Должны ли мы автоматизировать всю работу, включая приносящую удовольствие? Должны ли мы развивать бесчеловечные умы, которые в конечном итоге могут превзойти нас численностью, перехитрить и заменить? Имеем ли мы рисковать потерей контроля над нашей цивилизацией?" — говорится в письме.

Как отмечает Reuters, исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман не стал подписывать письмо.

  • Напомним, эксперты считают , что искусственный интеллект способен разрушить рынок труда, повлияв на 300 млн рабочих мест.
  • Однако 28 марта стало известно, что Евросоюз профинансировал исследование и разработку многоязычного искусственного разговорного интеллекта для своих оборонных нужд.
  • 29 марта главы правительств стран Европы призвали технологических гигантов бороться с дезинформацией в соцсетях.
искусственный интеллект
Илон Маск
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